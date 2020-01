‘Ik wil nu alles uit het leven halen’

in

‘Ik ben creatief – ik vind het leuk om te schilderen en te tekenen en ik maak graag muziek. Maar toen ik na de havo naar de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht wilde gaan om muziekcompositie te studeren, bleek dat ik niet genoeg theoretische kennis had. Ik ben toen international business gaan studeren en ik werk nu als social media marketeer bij een bedrijf dat handelt in consumentenelektronica. Ik verdien genoeg om van rond te komen en af en toe levert de verkoop van mijn muziek ook al wat op.

„Afgelopen jaar ben ik begonnen met muziek uitbrengen onder de naam Cruzu. Ik componeer al aardig wat op de computer en werk samen met artiesten van over de hele wereld – uit Kameroen, de Verenigde Staten en Maleisië. Sinds de brugklas maakte ik al rapmuziek met vrienden, maar eerder heb ik de stap nooit durven maken er helemaal voor te gaan.

„Vier jaar geleden is mijn broertje Maikel op 19-jarige leeftijd overleden. Hij had last van hartkloppingen, dat zit in de familie. Op een dag werd hij niet meer wakker. Ik denk elke dag aan hem, zeker in december, dat was vanwege alle feestdagen en z’n verjaardag zijn favoriete maand. Ik liet mijn muziek altijd als eerste aan hem horen, hij steunde mij hier altijd in. Door zijn dood wil ik alles uit het leven halen, en ook vol voor mijn muziek gaan.”

uit

‘Samen met mijn vriendin woon ik bij mijn ouders in Bergschenhoek, net buiten Rotterdam. We hebben een appartement gekocht, maar dat wordt nu nog gebouwd, dus moeten we wachten tot we er in april in kunnen. Om wat geld te kunnen sparen konden we tijdelijk bij mijn ouders terecht. We hebben daar mijn kamer en die van mijn broertje, plus een eigen badkamer en toilet – dus we hebben genoeg eigen ruimte. In principe zitten we wel elke avond met elkaar aan tafel, afhankelijk van wanneer iedereen thuis komt na het werk natuurlijk.

„Aan de vaste lasten thuis hoeven we niet mee te betalen. Wel halen mijn vriendin en ik af en toe ook boodschappen. Verder heb ik zelf wat vaste lasten zoals verzekeringen, mijn auto en ik investeer in mijn muziek. Het uitbrengen van tracks via Spotify kost bijvoorbeeld geld, maar ook het adverteren op sociale media is niet gratis. En voor ons toekomstige huis betalen we nu al maandelijks de hypotheek.

„Omdat we willen sparen voor de inrichting van ons huis, ga ik minder uit eten en koop ik minder vaak kleding dan ik normaal gesproken doe. Heel af en toe gaan we een weekendje weg, zoals deze maand naar Sicilië ter ere van de verjaardag van mijn vriendin. We zijn nog nooit op Sicilië geweest dus dat leek ons wel interessant. En het is daar natuurlijk ook warmer, dat is in januari wel zo fijn.”

Inkomen: 2.200 tot 2.700 euro Gezamenlijk vaste lasten : hypotheek (1.400 euro) Privékosten: verzekeringen (100 euro), autokosten (320 euro), mobiele telefoon (20 euro), Spotify (15 euro) Sparen: 800 euro op de gezamenlijke rekening. „Als ik zelf nog wat overhoud dan stort ik ook op mijn persoonlijke spaarrekening.” Laatste grote aankoop: midi keyboard (170 euro)