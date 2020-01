Hoekstra wil dat webwinkels lenen op rekening aanpakken

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wil dat webwinkels meer doen om te voorkomen dat consumenten in financiële problemen komen door online bestellingen. Nog te veel Nederlanders steken zich in de schulden door producten op afbetaling te bestellen, vindt hij. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer.

Een op de vijf mensen met problematische schulden heeft een schuld bij een webwinkel of soortgelijk bedrijf uitstaan. Dat aantal moet volgens Hoekstra omlaag. De minister wil dat de sector zelf met maatregelen komt om te voorkomen dat consumenten een betalingsachterstand en schuld oplopen. Doen bedrijven dat niet, dan overweegt hij zelf maatregelen te treffen.

Lees ook: In de stress uit angst voor schulden

Betaalachterstand

In 2018 constateerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat bij een op de drie leningen bij webwinkels de klant met betalingsachterstanden kampt. Daarop kwam de sector al met een aantal maatregelen. Zo wordt afbetaling in termijnen niet meer standaard aangeboden. Volgens Hoekstra moet er meer gebeuren om het aantal schuldenaars terug te dringen.

Het afgelopen jaar nam het aantal mensen met een schuld bij een webwinkel wel iets af. In mei 2017 had bijna 34 procent een betalingsachterstand, in januari vorig jaar was dat 26 procent. Die cijfers geven volgens Hoekstra wel een vertekend beeld, doordat incassobureaus in 2018 een groot aantal dossiers hebben gesloten omdat ze niet verwachtten de openstaande bedragen nog te incasseren. Hoekstra wil met een nieuwe aanpak voorkomen dat schulden zich opstapelen. Het maximale rentepercentage bij zulke winkels is 14 procent, waardoor schulden op online aankopen snel hoog op kunnen lopen.