Golden Globes kiezen bewust voor grote bioscoopfilms

Bij de uitreiking van de Golden Globes leek streamingdienst Netflix met maffia-epos The Irishman van Martin Scorsese en het veelgeprezen Marriage Story van regisseur Noah Baumbach de grote winnaar te kunnen worden. Maar uiteindelijk wist Netflix bij de eerste grote prijsuitreiking van dit filmseizoen maar twee nominaties te verzilveren.

De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Laura Dern, die in Marriage Story een gehaaide advocate speelt. En de prijs voor beste actrice in een dramaserie ging naar Olivia Colman, die in het derde seizoen van The Crown debuteerde in de rol van de Britse koningin Elizabeth II.

De belangrijkste filmprijzen werden door de Hollywood Foreign Press Association, een club van zo’n negentig buitenlandse critici in Los Angeles, toegekend aan grote titels die heel bewust voor het witte doek werden gemaakt.

Regisseur Sam Mendes won de prijzen voor beste dramafilm en beste regisseur voor zijn imposante oorlogsepos 1917, waarvoor hij zich liet inspireren op de ervaringen van zijn grootvader in de Eerste Wereldoorlog. ,,Ga deze film vooral op het grote doek zien, daar is hij voor gemaakt”, spoorde hij in zijn dankwoord kijkers heel bewust aan een bioscoopkaartje te kopen.

Quentin Tarantino

Regisseur Quentin Tarantino mag met drie beeldjes de grote winnaar van de avond worden genoemd. Once upon a time in Hollywood, zijn ode aan het Hollywood van de jaren zestig en actrice Sharon Tate in het bijzonder, kreeg de awards voor beste komedie of musical, beste bijrolacteur (Brad Pitt) en beste scenario (van Tarantino).

De laatste grote filmprijzen gingen naar Joker, de onconventionele en al veel geprezen ‘origin story’ van de grote schurk uit het Batman-universum. Acteur Joaquin Phoenix verzilverde als grote favoriet zijn nominatie als beste acteur in een dramafilm en de IJslandse componist Hildur Gudnadóttir werd bekroond voor haar duistere soundtrack.

De beste acteur in een komedie of musical was volgens de Golden Globe-stemmers dit jaar Taron Egerton voor zijn rol als Elton John in de musicalfilm Rocketman, die ook de prijs voor beste lied won.

Bernie Taupin en Elton John Foto Christian Monterrosa/EPA

Als beste vrouwelijke hoofdrol in een dramafilm won Renee Zellweger voor haar vertolking van icoon Judy Garland in de laatste maanden van haar leven. De beste animatiefilm van het jaar was volgens de filmcritici niet gedoodverfde winnaar Toy Story 4, maar de stopmotion-animatie Missing Link van studio Lai.

Belangrijkste televisieprijzen voor HBO

In de televisiecategorieën deed vooral HBO goede zaken, met twee grote prijzen voor hitserie Succession en twee prijzen voor miniserie Chernobyl. Succession, dat vertelt over de machtsstrijd binnen een familie die een van de grootse mediabedrijven ter wereld bezit, werd bekroond als beste dramaserie en voor beste acteur (Brian Cox, die de pater familias speelt). Chernobyl, over de kernramp die in 1986 plaatsvond in de toenmalige Sovjet-Unie, won de beeldjes voor beste miniserie en beste bijrolacteur in een miniserie (Stellan Skarsgard).

In de strijd om de beste komedie/musical won het Britse multitalent Phoebe Waller-Bridge twee prijzen voor haar tegendraadse komedieserie Fleabag. Een van de grote shows die Apple het afgelopen jaar lanceerde, The Morning Show, was drie maal genomineerd, maar viel helemaal buiten de prijzen.

In de vele dankwoorden die de revue passeerden, vroegen de sterren dit jaar vooral aandacht voor de bosbranden in Australië. Russell Crowe, die een prijs won voor beste acteur in een miniserie, was niet aanwezig bij de uitreiking omdat hij vanwege de natuurramp bij zijn gezin ‘down under’ wilde zijn. De twee grote oeuvreprijzen van de Golden Globes gingen naar Tom Hanks en Ellen de Generes.