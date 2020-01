Giërmo B. wordt verdacht van doodschieten advocaat Derk Wiersum

De 36-jarige Giërmo B. die volgende week woensdag voor de rechter moet verschijnen voor de moord op advocaat Derk Wiersum, is volgens het Openbaar Ministerie de schutter. Justitie verdenkt hem van ‘moord in vereniging’, blijkt uit de tenlastelegging. Dat wil zeggen dat hij samen met anderen wordt verdacht van de moord op Wiersum, die volgens het OM met „opzet en na kalm en rustig overleg” is uitgevoerd.

Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de drugszaak rondom Redouan Taghi, werd in september doodgeschoten voor zijn huis in Buitenveldert. Nabil B. wordt inmiddels bijgestaan door anonieme advocaten, een unicum in Nederland.

Eerder werd ook een andere man gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Deze Anouar T. is volgens bronnen de neef van Taghi.

Dit bericht wordt aangevuld.