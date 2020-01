Vandaag begint de strafzaak tegen filmproducent Harvey Weinstein, de man die is verworden tot hét gezicht van MeToo. Meer dan tachtig vrouwen beschuldigden hem van seksueel wangedrag, van intimidatie tot aanranding en verkrachting. Verdwijnt Weinstein voor de rest van zijn leven in de cel of gaat hij vrijuit?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jan Paul de Bondt en Jennifer Pettersson

