Australië richt wederopbouwfonds op met 2 miljard dollar

De Australische regering maakt twee miljard Australische dollar (1,25 miljard euro) vrij voor de wederopbouw na de bosbranden. Dat heeft premier Scott Morrison maandag bekendgemaakt. Het geld komt in een fonds terecht dat er de komende twee jaar voor moet zorgen dat „families, boeren en ondernemers die zijn getroffen door deze ongekende bosbranden de steun krijgen die ze nodig hebben”, aldus de premier.

Morrison schreef op Twitter dat, hoewel de eerste aandacht uitgaat naar hulpverlening en evacuatie, het land ook moet „klaarstaan om de gemeenschappen die zijn getroffen door de bosbranden te helpen met wederopbouw”. Tijdens een persconferentie zei hij dat de regering bereid is om te betalen „wat nodig is” om het land op te knappen. Tot nu toe zijn er zo’n zesduizend schadeclaims ingediend naar aanleiding van de branden.

Ook particulieren zamelen geld. Zo haalde de Australische comedian Celeste Barber in vier dagen bijna 22 miljoen euro op. Ook via het Rode Kruis wordt geld ingezameld voor evacuatie en andere hulpverlening.

Zo’n zes miljoen hectare grond is verwoest door de bosbranden die al aan 24 mensen het leven kostten. Ook moesten tienduizenden mensen worden geëvacueerd. Hoewel de temperatuur zondag iets daalde, woedden in het land nog 136 branden waarvan 69 nog niet onder controle zijn. Naar verwachting neemt de temperatuur in de loop van de week weer toe.

Correctie (6 januari 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd 2 miljard Australische dollar omgerekend tot 1,25 miljoen euro in plaats van 1,25 miljard. De tekst is verbeterd.