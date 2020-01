Er zijn weinig dingen zo treurigmakend als de al maanden aangekondigde ‘talkshowoorlog’. Vanavond de eerste ronde: Eva Jinek tegen Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra. Ik ben voor Willemijn Dijkstra, puur omdat Angela de Jong van het AD voor kamp-Jinek lijkt te hebben gekozen. De talkshowoorlog is haar masterpiece: ze zet dagelijks een steeds groter uitroepteken achter haar overbodigheid en we moeten allemaal meekijken.

Het is zo meta dat ik mezelf soms in de arm knijp.

Gebeurt dit echt? We hadden natuurlijk al op alle zenders Peter R. de Vries, maar die had het tenminste over alles. Angela zit in alle talkshows te kakelen over de andere talkshows. Het is zo veel en zo vaak dat je je afvraagt waar ze de tijd vandaan haalt om te kijken.

Ik zat nog niet zo lang geleden naast haar, in een talkshow om over een talkshow te praten natuurlijk, en merkte dat haar aanwezigheid heel vertrouwd aanvoelde. Natúúrlijk zat Angela de Jong er ook, het was pas vreemd geweest als ze er niet had gezeten. Buiten mijn vriendin zijn er weinig vrouwen die ik zo vaak zie als Angela de Jong, dat komt omdat ik graag talkshows kijk.

Is Dry Januari al behandeld aan de tafels?

Dat is een maand met heel veel mensen tegelijkertijd niet drinken. Een goed initiatief, maar van de aanpak van NPO3 krijg ik dorst. Elke keer de hoofden van Wolter Kroes, de barman van First Dates, Roos Schlikker, Tatum Dagelet en Akwasi die zeggen dat ze een maand geen alcohol drinken. Het is niet de eredivisie die een beroep op ons doet, het is de categorie boegbeelden die je overal voor mag bellen. Net zo makkelijk hadden ze naast elkaar gezeten in een belpanel voor zwerfhonden. De motivatie van Wolter Kroes is dat hij in december te veel gezopen heeft. De NPO3-kijker krijgt de kater, dagelijks een zingende oproep om niet drinken.

Van alle redenen om niet te drinken is stoppen met drinken omdat Roos Schlikker, Tatum Dagelet, Akwasi, de barman van First Dates en/of Wolter Kroes ook een maand niet drinken toch wel de slechtste. Bestaan er mensen die meedoen, alleen omdat Wolter Kroes ook niet drinkt? Ik denk het niet, maar als ze wel bestaan zou ik willen dat ze vanavond bij Eva of Willemijn Dijkstra zitten om uit te leggen hoe dat werkt.

Angela de Jong hoofdschuddend ernaast.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.