Vandalen halen standbeeld Ibrahimovic neer in Zweden

Zijn krediet had Zlatan Ibrahimovic al verspeeld in Malmö, en nu is hij letterlijk gevallen in de Zweedse stad. Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag het standbeeld van de Zweedse spits naar de grond gehaald. Ibrahimovic ligt er verloren bij - met afgezaagde voeten en een shirt over zijn hoofd. „Verwijderen”, staat in het Zweeds op de grond gespoten.

Zijn standbeeld was een „symbool dat alles mogelijk is”, zei de 38-jarige Ibrahimovic bij de onthulling begin oktober. De 3,5 meter hoge bronzen beeltenis staat bij het stadion van Malmö FF, de Zweedse club waar hij zijn carrière begon. Het is echter de vraag of Ibrahimovic veel heeft genoten van het standbeeld, dat het de afgelopen weken zwaar te verduren heeft.

Het begon eind november, kort nadat Ibrahimovic had bekendgemaakt dat hij aandeelhouder werd van de Zweedse club Hammarby IF. Tot woede van de supporters van Malmö FF, de aartsrivaal van Hammarby. Het standbeeld kreeg nog dezelfde dag een blauwe vuilniszak over zijn hoofd - blauw is de clubkleur van Malmö - en een toiletbril om zijn arm.

Daarnaast werd geprobeerd het beeld met fakkels in brand te steken, kreeg het standbeeld een touw om de nek, werd de neus afgehakt, en werd het beeld zilver gespoten. Ook werd meermaals beledigende leuzen bij het standbeeld gespoten en werd eerder al geprobeerd de benen af te zagen. De politie plaatste tevergeefs een hek om Ibrahimovic heen.

Het is niet bekend wat er nu met het standbeeld gebeurt. Als het aan ontwerper Peter Linde ligt, wordt het beeld weggehaald. „Zet het in Milaan”, zei hij zondag tegen de Zweedse krant Aftonbladet. „Daar zijn ze niet zo idioot als hier.” Ibrahimovic keerde eind december terug bij AC Milan. Vrijdag scoorde hij in een oefenwedstrijd, enkele uren na zijn presentatie, direct voor de Italiaanse club.

Foto Andreas Hillergren/AFP Foto Johan Nilsson/TT News Agency via Reuters

Correctie (5 januari 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond de achternaam van de ontwerper van het standbeeld verkeerd geschreven. Dat is niet Lipton maar Linde en is hierboven aangepast.