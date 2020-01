Trump dreigt met ‘disproportionele’ reactie op Iraanse aanval

President Donald Trump heeft zondag gedreigd op „buitenproportionele wijze” terug te slaan als Iran Amerikaanse doelen aanvalt. Kort voor Trump op Twitter het dreigement uitte, sloegen in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Bagdad opnieuw raketten in. Daarbij zouden zes gewonden zijn gevallen, aldus persbureau Reuters.

Wat Trump precies bedoelt met zijn belofte van een onevenredig zware tegenaanval, maakte hij in zijn twee posts op Twitter niet duidelijk. Wel richtte hij zich tot de volksvertegenwoordigers in het Congres. „Deze tweets dienen als aankondiging voor het Congres dat wanneer Iran ook maar één Amerikaan of Amerikaans doel aanvalt, de VS zullen reageren met een snelle en volledige tegenaanval, misschien wel op een buitenproportionele manier”, aldus de president.

realDonaldTrump Donald J. Trump The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation! 5 januari 2020 @ 05:11 Volgen

Over de raketaanval in de zogenoemde Groene Zone, waar de Amerikaanse ambassade ligt, is nog weinig bekend. Volgens het Iraakse leger zijn er in totaal drie raketten neergekomen, waarvan twee in de Groene zone en één in de nabijgelegen wijk Al-Jadriya. Het is nog onduidelijk wie de zes gewonden zijn en hoe ernstig hun toestand is. Zaterdag kwamen al twee mortiergranaten neer in de buurt van de ambassade. Daarbij vielen geen slachtoffers. De Groene Zone is een streng beveiligd gebied waar veel regeringsgebouwen en ambassades staan.

Oplopende spanningen

Raketeenheden van de Iraanse strijdkrachten zijn als gevolg van de opgelopen spanningen met de Verenigde Staten in een verhoogde staat van paraatheid gebracht, meldt een anonieme Amerikaanse functionaris aan Reuters. Volgens de functionaris is het niet duidelijk of dat is gebeurd ter voorbereiding op een Amerikaanse aanval, of juist met een offensieve bedoeling. Een voormalige chef van de Iraanse Revolutionaire Garde zei volgens persbureau AP zondag dat een Iraanse vergeldingsactie gericht kan zijn op Israëlische steden als Haifa en Tel Aviv.

De Amerikanen doodden vrijdag via een drone-aanval in Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani, een van de machtigste mannen van Iran. Iran zwoer wraak te nemen, terwijl Trump eerder al heeft gedreigd in dat geval harde tegenmaatregelen te treffen. Ook de invloedrijke Iraaks-sjiitische militieleider Abu Mahdi al-Muhandis kwam bij de aanval om het leven.