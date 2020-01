Tientallen doden bij luchtaanval op militaire academie Tripoli

Bij een luchtaanval op een militaire academie in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 28 doden gevallen. Alle slachtoffers zouden volgens autoriteiten cadetten van de opleiding zijn.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Libische regering zegt dat de aanval een vergeldingsactie is van rebellen die loyaal zijn aan generaal Khalifa Haftar. Het Libische Nationale Leger van Haftar heeft niet op de beschuldigingen gereageerd.

Libië verkeert in een staat van chaos sinds dictator Moammar Gaddafi in 2011 ten val werd gebracht. Verschillende partijen hebben zich sindsdien uitgeroepen tot rechtmatige regering van het land. General Haftar en zijn leger is een van die groeperingen.

In 2019 lanceerde hij een offensief op Tripoli om de internationaal erkende regering van Fayez al-Sarraj te verdrijven. Daarbij zijn al meer dan 280 mensen om het leven gekomen. Die strijd is de afgelopen weken verhevigd nadat de regering in Tripoli tot een militaire overeenkomst kwam met Turkije, die troepen zullen gaan leveren aan het Noord-Afrikaanse land om de hoofdstad te beschermen.