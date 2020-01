‘Paus van de beaujolais’ Georges Duboeuf overleden

Als het lichaam van Georges Duboeuf in een wijnkistje zou passen, zou dat misschien wel het meest toepasselijke afscheid zijn. Zaterdag overleed de ‘paus van de beaujolais’ op 86-jarige leeftijd aan een beroerte in zijn woonplaats Romanèche-Thorins. Jaarlijks gaan van ‘zijn’ beaujolais wereldwijd miljoenen kistjes over de toonbank. Niemand zou het merken als er eentje onder de grond verdween.

Georges Duboeuf had al vroeg een uitstekende neus voor wijn én voor zaken. De Fransman werd geboren op een Goede Vrijdag in Crêches-sur-Saône, een dorpje in de wijnstreek Beaujolais in de Bourgogne, waar zijn familie volgens de website van zijn bedrijf toen al vier eeuwen lang wijn produceerde. Eenmaal thuis in de geheimen van het vak, schroomde de jonge wijnmaker niet om de handel groter aan te pakken. Al met 18 jaar ging hij in zaken, pakte zijn wijnen achterop de fiets en ging langs de bekende restaurateurs in de regio. Vele wereldberoemde chefs zouden zijn vrienden worden, onder wie de in 2018 overleden Paul Bocuse.

Dorstige Fransen

Wat zou uitgroeien tot dé beaujolais nouveau (in Nederland bekend als de beaujolais primeur), was halverwege de vorige eeuw niet meer dan een lokale feestdrank. Frisse, rode wijn gemaakt van heel jonge Gamay-druiven om het einde van de oogst te markeren. Al wil een legende dat de drank ontstond toen dorstige Fransen na de Tweede Wereldoorlog zonder wijn kwamen te zitten omdat vluchtende nazi’s de voorraden hadden gestolen.

Hoe het ook zij, met het bottelen van de vroeg gefermenteerde druiven begon Duboeuf naar eigen zeggen in de jaren 50 in opdracht van een klant. Al snel rook hij mogelijkheden en hij zette een syndicaat op met ruim veertig lokale telers. Maar de telers kregen ruzie en de organisatie viel uit elkaar, waarna Duboeuf in 1964 Les Vins Georges Duboeuf oprichtte.

Derde donderdag

Dankzij zijn haarscherpe zakelijke instinct wist hij van de presentatie van de beaujolais nouveau – op de derde donderdag van november - een internationaal commercieel succes te maken. Filmsterren, autocoureurs, zangers, Michelin-sterrenrestaurateurs en politici dromden in groten getale naar de Beaujolais-festivals, een succes dat hij op zijn vele reizen internationaal wist te exporteren. „Hij hief de Beaujolais-vlag wereldwijd op”, zei Dominique Piron, president van Inter Beaujolais, tegen persdienst AFP.

Tegenwoordig verdwijnt bijna de helft van de druiven in de regio in de flessen van de beaujolais nouveau. Die flessen zijn beplakt met felgekleurde etiketten met uitbundige bloemen en abstracte motieven. Ieder jaar verschijnen bijpassende zijden stropdassen en andere merchandise.

‘Snoepjeswijn’

Het succes kreeg uiteindelijk een keerzijde. Met de jaren groeide de kritiek op de lichte, frivole en vooral commerciële fruitsmaak van de beaujolais, door sommigen minachtend ‘snoepjeswijn’ of ‘bubbelgumwijn’ genoemd. Desondanks proberen allerlei wijnstreken het succes te kopiëren.

In 2005 begon de Franse justitie een fraudeonderzoek naar aanleiding van verdenkingen dat Duboeuf zijn ten minste 300.000 flessen van zijn topmerk vermengde met wijnen van slechtere kwaliteit. Hij werd schuldig bevonden en kreeg in 2006 een boete van zo’n 30.000 euro. Duboeuf zelf heeft altijd ontkend dat er opzet in het spel was. Hij laat zijn imperium na aan zijn zoon Franck Duboeuf.