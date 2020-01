Oud-premier Milanovic stevent af op presidentschap Kroatië

De sociaal-democraat en oud-premier Zoran Milanovic lijkt de nieuwe president van Kroatië te gaan worden. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die zondagavond bekend is gemaakt, meldt persbureau Reuters. De 53-jarige Milanovic zou daarmee de opvolger worden van de conservatief Kolinda Grabar-Kitarovic, die sinds februari 2015 president van Kroatië was.

Milanovic en Grabar-Kitarovic waren samen overgebleven in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Uitdager Milanovic kreeg als kandidaat van de centrum-linkse Sociaal-Democratische Partij (SDP) volgens de voorlopige uitslag 53,25 procent van de stemmen. Grabar-Kitarovic ontving namens de centrum-rechtse Kroatische Democratische Unie (HDZ) 46,75 procent van de stemmen. Zo’n 3,8 miljoen Kroaten mochten hun stem uitbrengen.

De president van Kroatië is weliswaar het staatshoofd, maar bekleedt voornamelijk een vertegenwoordigende en diplomatieke functie. De uitvoerende macht ligt bij het parlement met aan het hoofd de premier. Milanovic was eerder van eind 2011 tot begin 2016 premier van Kroatië, tot hij werd opgevolgd door de huidige leider Andrej Plenkovic (HDZ). Ook was Milanovic tussen 2007 en 2016 leider van de SDP.

Kroatië is sinds 1 januari een halfjaar voorzitter van de Europese Unie. Het Zuidoost-Europese land trad op 1 juli 2013 als jongste lid toe. De nieuwe termijn van de president van Kroatië begint in februari en duurt vijf jaar.