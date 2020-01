Oostenrijks ministerie Buitenlandse Zaken getroffen door ‘ernstige cyberaanval’

Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken is zaterdagavond getroffen door een „ernstige cyberaanval”. Vermoedelijk is de aanval gepleegd „door een ander land”, aldus het ministerie volgens het Oostenrijkse persbureau APA. Er zijn onmiddellijk technische tegenmaatregelen genomen.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken maakten de aanval zaterdagavond rond 23.00 uur bekend. Op dat moment was de aanval nog in volle gang. „Vanwege de hevigheid en de aard van de aanval denken we dat een ander land erachter zit”, aldus de ministeries in een gezamenlijke verklaring. „In het verleden zijn andere Europese landen het slachtoffer geworden van soortgelijke aanvallen.”

Welk land mogelijk achter de aanval zit, hebben de ministeries niet bekendgemaakt. De aanval kwam aan het eind van de dag waarop in Salzburg tijdens het partijcongres van de Oostenrijkse Groenen werd ingestemd met de opvallende coalitie tussen de Groenen en de conservatieve ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz. 93 procent van de leden stemde in met het coalitieakkoord dat op 1 januari werd gesloten. Het is de eerste keer dat de Groenen gaan meeregeren.

Tijdens de verkiezingen werd de ÖVP naar eigen zeggen gehackt. Hackers zouden wekenlang toegang hebben gehad tot de servers van de partij. Volgens Kurz probeerden de hackers de verkiezingen in het land te beïnvloeden. De Duitse regering werd in 2018 getroffen door een grootschalige cyberaanval. Brussel heeft onlangs een nieuwe wet aangenomen waarmee landen die cyberaanvallen uitvoeren tegen EU-lidstaten harder aangepakt kunnen worden.