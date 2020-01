Lagere temperatuur en lichte regen Australië na ‘vreselijke dag’ door bosbranden

In Australië zijn de autoriteiten zondag begonnen met het opnemen van de schade die de hevige bosbranden zaterdag hebben aangericht. Na een volgens de brandweer „vreselijke en zeer moeilijke dag” is de temperatuur tijdelijk gedaald en valt er lichte regen in het zuidoosten van het land, melden internationale persbureaus. In de deelstaten New South Wales en Victoria zitten tienduizenden huizen zonder stroom. Naar schatting zijn zaterdag honderden huizen in vlammen opgegaan.

De verzachtende weersomstandigheden zijn volgens de brandweer „welkom uitstel” en een „psychologische opluchting”, maar zorgt er niet voor dat de branden worden geblust. In de deelstaat New South Wales woeden momenteel 146 branden, aldus de brandweer. Daarvan zijn er 65 niet onder controle. De temperatuur neemt naar verwachting in de loop van de komende week weer toe. Mogelijk zullen de branden donderdag weer in alle hevigheid toenemen.

De bosbranden kostten zaterdag aan drie mensen het leven. Daarmee kwam het totale dodenaantal sinds het uitbreken van de bosbranden in september op 24. Zaterdagnacht overleed een 47-jarige man in de plaats Batlow in New South Wales toen hij het huis van een vriend tegen het vuur wilde beschermen. Eerder op de dag kwamen een 78-jarige man en zijn zoon van 43 jaar om het leven op Kangaroo Island. Daarnaast raakten vier brandweermannen gewond. Dankzij massa-evacuaties zijn niet meer mensen omgekomen, aldus de autoriteiten.

‘Een van de ergste dagen’

Zuidoost-Australië wordt al maanden geteisterd door hevige bosbranden. Eerder deze week werd gewaarschuwd dat de bosbranden zaterdag de ergste tot nu toe zouden zijn door temperaturen boven de 40 graden en harde wind. Circa drieduizend reservisten van het leger zijn opgeroepen om de brandweer te helpen het vuur te bestrijden. Niet eerder werd in Australië een beroep gedaan op zo’n groot aantal reservisten. Brandweercommissaris Shane Fitzsimmons beklaagde zich zondag dat hij dit besluit op „een van de ergste dagen dit seizoen” via de media moest vernemen.

De Australische premier Scott Morrison kreeg daarnaast kritiek op een video die hij zaterdag plaatste op Twitter, waarin hij het besluit aankondigde om de reservisten in te zetten. De video werd door sommigen gezien als politieke advertentie. De premier reageerde in een tweet dat de video „simpelweg beleidsbeslissingen van de overheid communiceert”. Eerder kreeg de premier kritiek op zijn klimaatbeleid en omdat hij op vakantie ging naar Hawaii terwijl de noodtoestand in zijn land was uitgeroepen.

Naar schatting zijn sinds het uitbreken van de bosbranden meer dan 1.500 huizen verwoest en is circa 5,25 miljoen hectare land in vlammen opgegaan, een gebied groter dan de oppervlakte van Nederland. Tot tweeduizend kilometer verderop, in Auckland in Nieuw-Zeeland, kleurt de lucht als gevolg van de branden oranje. In de Australische hoofdstad Canberra is de luchtkwaliteit zondagochtend de slechtste van de hele wereld, volgens de website AirVisual.com die de luchtkwaliteit bijhoudt.