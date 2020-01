Iraakse parlement roept op tot vertrek Amerikaanse troepenmacht

Het Iraakse parlement wil dat alle buitenlandse militairen vertrekken uit het land. Een meerderheid van het parlement stemde zondag bij een buitengewone zitting in met een resolutie waarmee de regering wordt verzocht om een einde te maken aan alle buitenlandse militaire operaties. Dat meldt persbureau Reuters.

De resolutie roept op tot een verbod voor buitenlandse troepen om het land, het luchtruim of de wateren om welke reden dan ook te gebruiken. Resoluties zijn in tegenstelling tot aangenomen wetten niet bindend voor de Iraakse regering, al kan deze in ieder geval rekenen op steun van de Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi. Hij riep het parlement eerder op zondag op om een einde te maken aan de aanwezigheid van buitenlandse troepen.

Iraakse militieleider gedood

Aanleiding van de resolutie is de Amerikaanse luchtaanval bij het vliegveld van Bagdad waarbij de Iraanse commandant Qassem Soleimani afgelopen vrijdag werd omgebracht. Bij die aanval kwamen ook vier hooggeplaatste Iraanse militairen en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis om het leven. Al-Muhandis was een van de leiders van de Hashd al-Shaabi, de sjiitische volksmilities die in 2014 werden opgericht om de Iraakse hoofdstad Bagdad te beschermen tegen IS. De Hashd al-Shaabi zijn sinds 2018 officieel onderdeel van de Iraakse strijdkrachten en vormen in het Iraakse parlement het op een na grootste blok.

Moqtada al-Sadr, leider van het grootse blok in het parlement, vindt dat de resolutie niet ver genoeg gaat. „Ik beschouw dit als een zwak antwoord dat niet genoeg is tegen de Amerikaanse schending van de Iraakse soevereiniteit en regionale escalatie”, schreef de Iraakse sjiitisch geestelijk leider in een brief die zondag tijdens de zitting werd voorgelezen. Al-Sadr wil onder meer dat de Amerikaanse ambassade wordt gesloten, communicatie met de Amerikaanse overheid strafbaar wordt gesteld en dat de Amerikaanse troepen op „een vernederende manier” worden uitgezet.

Dreigementen

Volgens Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zullen de Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten de prijs betalen voor de dood van Soleimani. Hij zei zondag tijdens een televisie-optreden dat Amerikaanse soldaten en officieren in kisten zullen terugkeren naar hun land. Nasrallah riep alle bondgenoten van Iran op om te reageren op de Amerikaanse aanval. Iran is een bondgenoot van Hezbollah, dat door het Westen wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Iran zaterdagavond om geen wraak te nemen voor de dood van Soleimani. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten 52 Iraanse doelen op het oog, zo schreef hij op Twitter. Mocht het land overgaan tot aanvallen, dan zullen die doelen volgens de president zeer snel en hard geraakt worden.

Eerder op zondag heeft het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken een officiële klacht ingediend bij de Verenigde Naties over de Amerikaanse luchtaanval op Iraakse bodem. Het ministerie riep daarbij de Veiligheidsraad op om de aanval te veroordelen.