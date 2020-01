Druk op VVD neemt toe om vuurwerk in de ban te doen

De burgemeester van Utrecht, de burgemeester van Groningen, de burgemeester van Den Haag – steeds meer prominente bestuurders met een VVD-lidmaatschap roepen hun partij in kabinet en Tweede Kamer op om een vuurwerkverbod (van knalvuurwerk en vuurpijlen) niet langer in de weg te staan.

„Deze maatregel is nodig”, zei de waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes zondagmiddag in tv-programma Buitenhof. Remkes verwees naar de vuurwerkoverlast die Den Haag opnieuw heeft geteisterd afgelopen jaarwisseling; de vele auto’s en vuilcontainers die in vlammen werden gezet en hulpverleners die met vuurwerk zijn belaagd. Op last van Remkes waren de traditionele vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp verboden.

Remkes sluit zich aan bij eerdere oproepen vorige week naar de VVD van zijn collega’s Jan van Zanen (Utrecht) en Koen Schuiling (Groningen).

Ook binnen de Tweede Kamerfractie van de grootste regeringspartij klinkt inmiddels de wens door voor een verbod op consumentenvuurwerk. Kamerlid Rudmer Heerema, die het woord voert over andere onderwerpen (onderwijs, sport) zei zaterdag in de Volkskrant te hopen dat zijn fractie zich op een vuurwerkverbod gaat herbezinnen . „Ik ben hier kritischer op dan anderen in de fractie. Daar leg ik me bij neer, maar ik zou er geen moeite mee hebben als wij hierin wat opschuiven.”

Tot nu toe is het officiële standpunt van de partij steeds dat het bestaande verbod op illegaal, zwaar vuurwerk beter moet worden gehandhaafd, voor ook andere categorieën (lichter) vuurwerk worden verboden. Toen Dilan Yesilgöz, het VVD-Kamerlid dat wel vuurwerk in haar portefeuille heeft, in oktober publiek neigde om het vuurwerkverbod uit te breiden naar zware vuurpijlen werd ze door haar fractie teruggefloten.

Ook de publieke opinie schuift op naar een ban op consumentenvuurwerk. Uit een enquête van onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws blijkt dat inmiddels ruim 60 procent voor een verbod is. Een vijfde van de ondervraagden zei van mening te zijn veranderd na de afgelopen jaarwisseling.

Een dag na Oudejaarsnacht kwam de chef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, met alarmerende cijfers over vuurwerkongelukken, branden, agressie tegen hulpverleners, agressie en slachtoffers. „Brandweermensen zijn tijdens bluswerkzaamheden belaagd met vuurwerk en stenen en moesten beschermd worden door de ME”, zo beschreef de korpschef één incident. „Dit mag nooit normaal worden.” Tragisch dieptepunt was de brand in een flatgebouw in Arnhem waarbij een vader met zijn vierjarige zoon om het leven kwamen. Twee minderjarige jongens hadden vuurwerk op een bankstel in de hal van de flat gelegd.

Kamerlid Yesilgöz wil niet inhoudelijk reageren op de uitspraken van haar collega Heerema. „Dat gesprek zal in de fractie moeten plaatsvinden.” Het kerstreces van de Tweede Kamer duurt nog een week.