Drie Amerikanen omgekomen bij aanslag militaire basis Kenia

Bij een aanval van de Somalische terreurgroep Al-Shabaab op een militair vliegveld in Kenia zijn zondag drie Amerikanen om het leven gekomen. Ook raakten twee mensen gewond. Dat meldt het Amerikaanse leger in een verklaring. Volgens persbureau AFP zijn ook zeker vier aanvallers omgekomen.

Het gaat aan Amerikaanse zijde om een militair en twee werknemers die waren ingehuurd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hun functie is niet bekend gemaakt. De twee gewonden waren ook beide ingehuurd door het Pentagon. Zij verkeren in stabiele toestand en zijn geëvacueerd.

De aanslag vond plaats bij een militair vliegveld in Manda Bay. Dat ligt vlakbij Camp Simba, een militaire basis die door zowel het Keniaanse als het Amerikaanse leger gebruikt wordt. Manda Bay ligt ook niet ver van de toeristische plaats Lamu, nabij de grens met Somalië. De aanvallers zouden de landingsbaan hebben willen beschadigen, maar zijn daar volgens een woordvoerder van het Keniaanse leger niet in geslaagd. Wel brak er brand uit toen brandstoftanks werden beschoten. Die brand is inmiddels onder controle.

Al-Shabaab voert met enige regelmaat aanslagen uit in Kenia. Zo kwamen een jaar geleden 21 mensen om bij een aanslag op het Dusit-hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Al-Shabaab controleert delen in het midden en zuiden van Somalië en zette in Kenia een netwerk van terreurcellen op. Daarbij ronselt de organisatie arme jongeren in ruil voor geld. Al-Shabaab, dat enkele duizenden leden telt, wil een islamitische staat vestigen in Somalië en claimt banden te hebben met Al-Qaeda.