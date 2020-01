Auto rijdt in op groep mensen in Zuid-Tirol, zes doden

In Noord-Italië nabij de grens met Oostenrijk is zondag een auto ingereden op een groep van zeventien mensen. Zeker zes personen zijn om het leven gekomen en nog eens elf mensen zijn gewond geraakt. Enkelen van hen verkeren nog in levensgevaar. Dat melden Italiaanse en Duitse media.

De politie gaat uit van een ongeluk, maar de oorzaak is nog niet bekend. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Het zou gaan om een 28-jarige man uit Kiens, een dorp in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA was de bestuurder onder invloed van alcohol. Er zou een zeer hoog alcoholgehalte in zijn bloed zijn aangetroffen.

De slachtoffers moeten nog geïdentificeerd worden, maar hebben vermoedelijk de Duitse nationaliteit. Ze zouden deel uitmaken van een groep vakantiegangers uit Duitsland. Het zouden voornamelijk studenten zijn van onder de 25, melden Duitse media. Ze werden door de auto geraakt toen ze een bus uitstapten en de weg overstaken om naar hun hotel te gaan.

#EINSATZINFO: FF Luttach - 05.01.20 - 01:15 - Alarmstufe 5. Ein schwerer Verkehrsunfall mit 11 Verletzten und 6 Verstorbenen Personen ereignete sich heute Nacht in Luttach. Pressekonferenz um 08:30 Uhr im Raiffeisensaal Luttach. Foto: FF Luttach pic.twitter.com/KgYUqucAby — LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) January 5, 2020

De aanrijding vond ‘s nachts plaats omstreeks 01.00 uur in Luttach in de gemeente Ahrntal. Dat gebied in de provincie Zuid-Tirol is zeer populair onder wintersporters. De hulpdiensten zijn in grote getale uitgerukt. Er zijn zo’n 160 hulpverleners ingezet. Om 8.30 uur wordt er een persconferentie gegeven.