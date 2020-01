Agenten met stenen bekogeld in Den Haag, vier gewonden

In Den Haag zijn zaterdagavond vier agenten gewond geraakt nadat zij met stenen werden bekogeld. Vier mensen zijn aangehouden, meldt de politie zondag. De ongeregeldheden vonden plaats bij een feest in een zalencentrum aan de Wegastraat. Een groep van honderd tot honderdvijftig feestgangers weigerde het feest te verlaten en keerde zich tegen de politie.

Ongeveer honderd mensen hadden dit feest betreden zonder entreebewijs of zonder te zijn gefouilleerd. Daarop beëindigde de beveiliging het feest en werd de zaal ontruimd. De overgebleven bezoekers richtten vernielingen aan en gooiden met stenen en andere voorwerpen naar agenten. Een van de vier gewonde agenten moest ter plaatste worden gecontroleerd in een ambulance.

Bij het uiteendrijven van de menigte werden politie te paard en politiehonden ingezet. Een verdachte werd door een hond in zijn been gebeten en is overgebracht naar het ziekenhuis. Even later blokkeerden agenten uit voorzorg de hal van Den Haag Centraal. Een deel van de groep bleef rond het treinstation hangen, waarvandaan geen nachttreinen reden. Zij konden met een speciale trein onder politiebegeleiding alsnog hun weg vervolgen. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.