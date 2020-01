Zondagmorgen lopen we, nog onder de indruk van een ochtendconcert, door de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. De meeste winkels blijken open, het is uitverkoop, aanleiding voor ons om bij een veel te dure winkel naar binnen te gaan. Het valt mijn vriendin op dat er weinig klanten zijn en dat degenen die er wel rondkijken allerlei talen spreken. „Komen hier veel buitenlanders?” vraagt ze aan een van de verkoopsters. Die ontkent. „Maar het lijkt of ik Russisch hoor en nog andere talen?” houdt mijn vriendin vol. „Ja, dat wel, er komen hier veel toeristen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2020