Qassem Soleimani in Bagdad door duizenden herdacht

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zaterdag duizenden betogers bijeen gekomen om de dood van Qassem Soleimani en Abu Mahdi al-Muhandis te herdenken. De twee kwamen vrijdag om het leven bij een Amerikaanse luchtaanval op hun konvooi in de buurt van het vliegveld van Bagdad. Volgens persbureau AP roepen deelnemers aan de rouwstoet leuzen als „Dood aan Amerika”.

De VS en Iran hebben na de uitschakeling van Soleimani dreigende taal naar elkaar geuit. NRC hiel vrijdag een liveblog bij, lees dat hier terug.

De lichamen van Soleimani en al-Muhandis worden door een in omvang toenemende stoet door het centrum van Bagdad geleid en worden aan het einde van de middag verwacht in de voor sjiïtische moslims heilige stad Najaf. Abu Mahdi al-Muhandis was de leider van Kataeb Hebollah, een pro-Iraanse militie die op oudejaarsdag de Amerikaanse ambassade in Bagdad bestormde.

Militieleden

Volgens AP zijn de meeste aanwezigen in het zwart geklede leden van milities, die met Iraanse vlaggen zwaaien. Een journalist van de zender Al Jazeera zag hoe leden van de stoet zich bij het passeren van de zogeheten Groene Zone in Bagdad toegang probeerden te verschaffen tot het complex waar de ambassade van de Verenigde Staten is gevestigd. Ambassadepersoneel voorkwam dat, in tegenstelling tot op oudjaarsdag.

De dood van Soleimani – de invloedrijke commandant van de Iraanse Al Quds-brigade – heeft tot een zeer gespannen situatie geleid in het Midden-Oosten. Volgens de Verenigde Staten bereidde hij namens het regime in Teheran aanvallen voor op Amerikaanse doelen in de regio. Iran heeft gezworen Soleimani’s dood te wreken. Washington zou in reactie daarop de uitzending voorbereiden van 3.000 extra militairen. Eerder deze week arriveerden er al 750 op een basis in Koeweit.

Soleimani’s dood zal de Iraanse invloed in Irak groter maken. Dat gaat hand in hand met jarenlang Amerikaans beleid.

Onduidelijkheid over nieuwe beschieting

Op de achtergrond is ondertussen onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke nieuwe luchtaanval in de buurt van Bagdad. In de nacht van vrijdag op zaterdag is mogelijk een konvooi in Taji, een district ten noorden van de hoofdstad, onder vuur genomen. Dat nieuws bracht persbureau Reuters zaterdag op basis van een bron binnen het Iraakse leger. Bij de aanval zouden zeker zes doden zijn gevallen. Over de toedracht van het bombardement doen verschillende lezingen de ronde.

Een konvooi bestaande uit meerdere voertuigen van de Popular Mobilization Forces (PMF) – een koepelorganisatie van (pro-Iraanse) milities die aan het Iraakse leger zijn verbonden – zou zijn geraakt door raketten, met zes doden en ten minste drie ernstig gewonden tot gevolg. Een aantal uren later ontkende een woordvoerder van de Amerikaanse troepen in Irak betrokkenheid bij de beschieting. Vervolgens liet een legerwoordvoerder van Irak aan persbureau AP weten dat er überhaupt geen bombardement had plaatsgevonden.