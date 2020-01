Opnieuw twee doden door bosbranden Australië

Door de bosbranden die Zuidoost-Australië al maanden teisteren, zijn zaterdag (lokale tijd) opnieuw twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters. De autoriteiten waarschuwen voor hevige branden dit weekend, die wel eens de ergste tot nu toe zouden kunnen worden.

De twee slachtoffers kwamen om op Kangaroo Island, een populaire toeristische bestemming in het zuiden van het land. Daarmee komt het dodental door de branden uit op 23. Het vuur verwoestte vrijdag op het eilandje Kangaroo Island ongeveer 14.000 hectare grond.

De Australische minister-president Scott Morrison heeft gewaarschuwd voor de situatie het komende etmaal: „De afgelopen tijd, met name afgelopen week, is de ramp geëscaleerd. Dit hebben we nog niet eerder gezien.” Ongeveer drieduizend reservisten van het leger zijn zaterdag opgeroepen om het vuur te bestrijden. Nog niet eerder werd in het land zo’n groot appèl op de reservisten gedaan.

Hoge temperaturen

Het vuur dreigt behalve natuur nu ook dichtbevolkte gebieden te verwoesten. Dat komt door de aanhoudende hoge temperaturen en sterke wind. In hoofdstad Canberra is het nu zo’n 43 graden.

In New South Wales gold al de noodtoestand, daar zijn nu 130 bosbranden gaande. De premier van de deelstaat Gladys Berejiklian blikte vooruit op „nog een afschuwelijke dag” en riep inwoners van bedreigde gebieden op zo snel mogelijk te evacueren. Commandant Rob Rogers van de brandweer waarschuwde dat het vuur zich „angstaanjagend snel” verspreidt.

Vrijdag werd de noodtoestand uitgeroepen in het overgrote deel van nog een tweede staat, Victoria. Daar woekeren nu 48 bosbranden.

In Australië zijn nu zo’n 1.500 huizen verwoest en naar schatting nu zo’n vijf miljoen hectare grond.