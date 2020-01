Mortiergranaten komen neer in de buurt van Amerikaanse ambassade Bagdad

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zaterdag twee mortiergranaten neergekomen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Ongeveer op hetzelfde moment waren er twee raketinslagen in de buurt van een luchtmachtbasis ten noorden van Bagdad, waar doorgaans Amerikaanse troepen gestationeerd zijn. Volgens persbureau AFP vielen er geen slachtoffers bij de aanvallen. Het is niet duidelijk wie achter de acties zit.

In Bagdad is het sinds vrijdag onrustig. Donderdagnacht kwamen de prominente Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis om bij een Amerikaanse droneaanval, een escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag gingen duizenden sympathisanten van Soleimani en al-Muhandis de straat op. Daarbij riepen ze leuzen als „Dood aan Amerika” en „Amerika is de Grote Satan”. De lichamen van Soleimani en al-Muhandis werden door de stoet door het centrum van Bagdad geleid en kwamen in de avond aan in de voor sjiïtische moslims heilige stad Najaf.

Streng beveiligd gebied

De Amerikaanse ambassade staat in de Groene Zone in Bagdad, een streng beveiligd gebied dat vol staat met overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades. De mortiergranaten kwamen neer op een plein op minder dan een kilometer afstand van het gebouw van de Amerikanen. Internationale persbureaus maken ook melding van een raketinslag op de buurt Jadriya, die naast de Groene Zone ligt.

De Iraakse premier heeft vanaf zaterdag drie dagen van rouw aangekondigd voor de dood van Soleimani, al-Muhandis en anderen die bij de Amerikaanse droneaanval omkwamen. Gevreesd wordt dat Iran wraak gaat nemen voor de dood van Soleimani, bijvoorbeeld door Amerikaanse soldaten in de regio aan te vallen. Washington zou in reactie daarop de uitzending voorbereiden van 3.000 tot 3.500 extra militairen naar het gebied. De Verenigde Staten zeggen dat Soleimani gedood is omdat hij bezig was met het voorbereiden van aanvallen op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten.

