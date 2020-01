Moederbedrijf Hudson’s Bay verdwijnt van de beurs

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay verdwijnt in Toronto van de beurs. Dat heeft het moederbedrijf Hudson’s Bay Company (HBC) zaterdag bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter Richard Baker haalt het bedrijf met een groep aandeelhouders zelf van de beurs.

Het besluit komt nadat een bod van een consortium van Baker werd geaccepteerd. Baker bood 11 Canadese dollar per aandeel (omgerekend zo’n 7,60 euro). Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op ongeveer 2 miljard Canadese dollar, omgerekend 1,4 miljard euro. Het gaat al langere tijd niet goed met het Canadese bedrijf. Door het van de beurs te halen, hoopt het consortium HBC vooruit te helpen.

Toestemming

Eerder boden Baker en zijn consortium nog 9,95 Canadese dollar per aandeel. Baker schroefde dat bedrag op nadat de Canadese investeringsmaatschappij Catalyst Capital Group, tevens minderheidsaandeelhouder, 2 miljard dollar voor het bedrijf bood. Nu is Catalyst Capital Group dus akkoord, waarmee Baker in principe toestemming van een meerderheid van de aandeelhouders heeft om het bedrijf van de beurs te halen. Volgende maand staat een aandeelhoudersvergadering gepland waarin hierover gestemd wordt.

Het gaat al langere tijd slecht met Hudson’s Bay. In Nederland werd het bedrijf afgelopen week failliet verklaard, nadat het al nagenoeg alle winkels al had gesloten. Het warenhuisconcern had in Nederland vijftien filialen. In 2018 moest Hudson’s Bay een verlies van 631 miljoen Canadese dollar (421 miljoen euro) noteren.