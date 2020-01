Mesaanval bij Parijs mogelijk toch terreurdaad

De mesaanval van vrijdag in een voorstad van Parijs was mogelijk toch een terreurdaad. De antiterrorisme-eenheid van de Franse justitie kondigde zaterdag aan dat ze het onderzoek heeft overgenomen. De 22-jarige aanvaller, die door de politie werd doodgeschoten nadat hij een man in een park had doodgestoken en twee vrouwen had verwond, was geradicaliseerd.

Uit nader onderzoek van de Franse autoriteiten is gebleken dat de mogelijke terrorist zijn aanval goed had voorbereid. „De stappen die zijn genomen om de moorddadige aanval uit te voeren waren goed doordacht, en waren bedoeld om terreur te verspreiden in de samenleving en de bevolking te intimideren”, zei de aanklager op een persconferentie.

Psychiatrische problemen

Vrijdag werd al duidelijk dat Nathan C. al sinds zijn jeugd met ernstige psychiatrische problemen kampte en daarvoor medicatie kreeg. Hij was meermaals opgenomen. Twee jaar geleden bekeerde C. zich tot de islam.

Volgens de Franse aanklager werd in de tas van de aanvaller onder andere een boek over salafisme gevonden, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Tijdens zijn aanval riep C. meermaals ‘Allahu Akbar’. Hij spaarde het leven van een voorbijganger die hem ervan kon overtuigen dat hij moslim was.