Gevallen acrobate Wereldkerstcircus geopereerd aan nek

Een van de trapezeartiesten die vrijdag gewond raakten na een val tijdens een voorstelling in theater Carré is aan haar nek geopereerd. Dat zegt de producent van het Wereldkerstcircus tegen persbureau ANP.

Ze had een verschoven nekwervel. Wat de acrobate aan het ongeluk overhoudt, is nog niet duidelijk. Ze verkeert buiten levensgevaar. De andere artiest die viel tijdens de voorstelling heeft een hersenschudding en is in shock.

Arbeidsinspectie

De oorzaak van de val is nog niet bekend. De acrobaten vielen van ongeveer tien meter hoogte. Volgens de producent lag het niet aan de materialen en de technische voorzieningen. Dat zou gebleken zijn tijdens een onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie.

De voorstellingen van zaterdag en zondag gaan door. Na de val vrijdag werd de show stilgelegd en werd het publiek naar buiten begeleid. Bij de act van het Russische artiestenechtpaar haalt het duo acrobatische toeren uit slingerend aan de trapezen, die ze soms alleen met hun tanden vasthouden. Een vangnet hebben ze niet.