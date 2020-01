Eerste ‘Jinek’ is gewoon nog steeds de echokamer van Hilversum

‘Zalig is het land dat er zoveel gepraat kan worden over een talkshow”, zegt Eva Jinek in haar eerste talkshow op RTL 4. Ze zegt dat ze wel nieuwsgierig is naar de concurrerende talkshow Op1, die maandag op NPO 1 begint. „Competitie tussen shows is goed… Als ik maar win.”

Met maar lief 1,7 miljoen kijkers heeft Jinek vrijdagavond een razende start gemaakt bij haar nieuwe werkgever RTL. Na vijftien jaar bij de publieke omroep maakte ze een paar maanden geleden haar overstap bekend. Ze nam haar eigen producent en redactie mee. In de publiciteit rond de overstap benadrukte RTL vooral dat alles hetzelfde zal blijven.

En dat is ook zo. De eerste show is levendig en gezellig. Geen bijzondere gasten – meer commentatoren aan tafel dan mensen die deelnemen aan het nieuws. Ook de onderwerpen – een vooruitblik op 2020 – zijn niet zo bijzonder. Korpschef Erik Akerboom pleit voor een vuurwerkverbod, Washington-correspondent Michiel Vos voorspelt een verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse president Trump. Politiek NRC-redacteur Guus Valk voorspelt een moeilijk jaar voor de coalitie. Twee onderwerpen – vuurwerkvandalisme en de oudejaarsconference van Martijn Koning – voelen zelfs al een beetje belegen aan op 3 januari. Maar de stemming zit er goed in, en dat werkt aanstekelijk. En Jinek schakelt soepel en ontspannen van zware naar lichtere onderwerpen.

Echokamer

Wat ook niet is veranderd: de talkshow als Hilversumse echokamer. In tv-programma’s wordt altijd veel over andere tv-programma’s gepraat. In Jinek kaatst de echo dit keer wel heel snel terug, want hier wordt gesproken over de ‘talkshowoorlog’ waarvan het programma zelf een belangrijke deelnemer is.

Met Jeroen Pauw en Eva Jinek stond de publieke omroep lange tijd zeer sterk op de late avond. De talkshows die RTL hier tegenover zette – met opeenvolgend Humberto Tan, Twan Huys en Beau van Erven Dorens – konden hier niet aan tippen. Maar nu Pauw is afgetreden en Jinek is overgestapt, zijn de rollen omgedraaid. Maandag begint Op1, de nieuwe talkshow op NPO1 met iedere weekdag een ander presentatieduo. Deze concurrent wordt in Jinek alvast tot de grond toe afgebrand door RTL-presentator Carlo Boszhard en AD-recensent Angela de Jong. Kijkers hechten zich aan een anchor, betoogt Boszhard, en duo’s zijn niet zomaar te smeden.

RTL nam meteen een voorsprong op de concurrent door Jinek drie dagen eerder dan Op1 te laten beginnen, en ook nog na de populaire talentenshow The Voice, in de hoop dat de anderhalf miljoen Voice-kijkers zouden blijven zitten. Dat lukte beter dan verwacht: Jinek had zelfs méér kijkers dan The Voice.

Zonder reclameblokken

RTL belooft om Jinek zonder reclameblokken tussendoor uit te zenden. Een bijzondere zet want de omroep leeft van reclame. Alleen na de aankondiging van de gasten zit een blok. Dat weerhoudt de omroep er niet van om in het programma reclame voor zichzelf te maken. Zo krijgt Boszhard veel ruimte om zijn eigen programma’s Married at First Sight en De TV Kantine aan te prijzen. Jineks voorgangers ruimden in de talkshow altijd veel ruimte in voor RTL-collega’s die hun programma’s kwamen aanprijzen. Dat gaf die programma’s een suffe, niet-urgente indruk. Jinek heeft duidelijk bedongen dat ze de talkshow op haar eigen manier kan doen, – en met 1,7 miljoen kijkers voor de eerste uitzending staat ze nog sterker – hopelijk kan ze ook de parade aan RTL-sterren weerstaan.

Maar zoals het er nu uitziet is Jinek op de late avond onverslaanbaar.