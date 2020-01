Door Nederland gezochte moordverdachte opgepakt in Istanbul

Een door Nederland gezochte moordverdachte is in de Turkse stad Istanbul gearresteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving in Turkse media. De 38-jarige Cengiz A., die op de nationale opsporingslijst staat, wordt verdacht van het doodschieten van een man in Rotterdam in 2014.

Zijn arrestatie heeft niets te maken met deze zaak, zegt de woordvoerder van het OM. Volgens persbureau ANP is hij gearresteerd in verband met een levensdelict in Turkije. Nederland heeft geen uitleveringsverzoek ingediend en het is niet duidelijk of het dat gaat doen. A. heeft de Turkse nationaliteit en Turkije levert geen onderdanen uit.

A. wordt verdacht van het doodschieten van de 31-jarige Hamdi Bilir uit Amsterdam in 2014. Bilir, een bekende van de politie, was toen met vrienden aan het eten in een restaurant in Rotterdam.