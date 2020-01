Dit jaar weer stijging van aantal vuurwerkslachtoffers, helft was omstander

Bij de afgelopen jaarwisseling is het aantal vuurwerkslachtoffers voor het tweede jaar op rij gestegen. Er vielen bijna 1.300 gewonden, dat is ongeveer 100 meer dan vorig jaar. Dat meldt het expertisecentrum voor ongevallenpreventie VeiligheidNL zaterdag.

De helft van de slachtoffers was omstander. Het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moest om verwondingen te laten behandelen, daalde licht. De stijging van het totale aantal slachtoffers kwam vooral doordat er fors meer mensen naar de huisartsenpost gingen met lichte verwondingen. Volgens VeiligheidNL komt dat deels omdat lichtere letsels niet meer behandeld worden bij spoedeisende hulp maar door huisartsen.

Overgrote meerderheid slachtoffers man

Een overgrote meerderheid (79 procent) van de slachtoffers was man, van wie de helft onder de twintig jaar. De patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden (39 procent) en oogletsel (27 procent). Bij 3 procent van de slachtoffers moesten een of meerdere vingers of delen van ledematen worden geamputeerd.

„Het is verontrustend dat diverse maatregelen dus niet hebben geleid tot een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers”, zegt onderzoeker Birgitte Blatter van VeiligheidNL in een reactie op de cijfers. VeiligheidNL deed het onderzoek naar vuurwerkslachtoffers in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie en InEen, een organisatie voor eerstelijnsgezondheidszorg.