Bus opgeblazen Burkina Faso, veertien doden

Zeker veertien mensen zijn zaterdag in het noorden van Burkina Faso omgekomen toen een buskonvooi over een bermbom reed. Het grootste deel van de slachtoffers waren studenten die na de vakantieperiode terug op weg waren naar school. Volgens Reuters raakten negentien anderen bij de explosie gewond.

De leeftijden van de slachtoffers zijn niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk wie achter de aanslag zit. De explosie vond plaats in het chaotische grensgebied met buurland Mali waar regelmatig aanvallen plaatsvinden van islamitische bewegingen die gelieerd zijn aan IS en Al-Qaida. Sinds 2015 zijn in die regio jihadistische opstandelingen actief.

Elf dagen geleden kwamen zeven militairen en 35 burgers om bij een aanval op een militaire basis en een stad in het noorden van Burkina Faso. Vrijdag doodden Burkinese veiligheidstroepen meerdere gewapende strijders in hetzelfde gebied.

In Burkina Faso wonen ruim twintig miljoen mensen. Van 1896 tot 1960 was het een kolonie van Frankrijk. Frans de officiële taal van het land.