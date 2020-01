Wetenschap in 2020: van oermens tot kunstmatige intelligentie

Wie zeven redacteuren vraagt naar hun wetenschapsvoorspellingen voor 2020 krijgt twee soorten antwoorden: de ene helft ziet dood en verderfenis in zijn glazen bol, de andere helft bespeurt juist hoop aan de horizon. Dus: onderzoek naar de teloorgang van de aarde, vertrapte bevolkingsgroepen en het uitsterven van de dino’s, maar óók onderzoek naar persoonlijke medicatie, kunstmatige intelligentie en weldadig dna-geknutsel.

Wat bijna alle voorspellingen gemeen hebben, is de centrale plaats die techniek inmiddels inneemt binnen alle wetenschapsgebieden. Deze ontwikkeling maakt steeds fijnmaziger onderzoek mogelijk. Archeologen ontpoppen zich met hun studie naar prehistorisch dna tot genetici, paleo-ontologen gebruiken nauwkeurige insectencamera’s en artsen knippen met crispr-geneeskunde erfelijke ziektes stuk.

Wat ook opvalt aan de voorspellingen is de maatschappelijke relevantie van veel van het onderzoek waarnaar de wetenschapsredactie van NRC uitziet. Natuurlijk, er zijn nog altijd zat wetenschappers die publiceren voor hun vakgenoten, maar onderzoeksfinanciers vragen steeds meer om praktische toepassingen van onderzoek, valorisatie heet dat, en wetenschappers geven daar gehoor aan. Niet alleen medische ontwikkelingen vinden hun weg naar de maatschappij, zelfs historici dragen met hun onderzoek naar bijvoorbeeld het slavernijverleden bij aan de discussie over actuele onderwerpen.

Dus: somber of hoopgevend, de wetenschap blijft ook in 2020 onverminderd relevant.

Geschiedenis van de marge Een toekomstvoorspelling over geschiedenis: dat lijkt een paradox. Wat de geschiedwetenschap het komend jaar zal brengen, ligt in de archieven besloten. Wie weet duikt er in het Nationaal Archief in Den Haag een document op dat een geheel nieuw licht werpt op het leven van prins Bernhard, of de VOC. Maar zo’n verrassing kan ook van overal elders komen waar historici oud papier doorspitten. De meest spraakmakende publicaties zullen ongetwijfeld te maken hebben met het onderzoek naar voorheen onderbelichte groepen in de geschiedenis, een trend die nu al een tijdje gaande is. Denk aan onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden, vergeten vrouwelijke spionnen of de gezondheid van de gewone man in de achttiende eeuw. Helaas is de tijd van de grote publiekshistorici een beetje voorbij, dus zijn we voor pakkende overzichtswerken afhankelijk van begaafde buitenstaanders als Bart van Loo, die vorig jaar een bestseller over de Bourgondiërs publiceerde. Onderzoek naar mensen in de marge is belangrijk, maar laten we de grote greep niet vergeten.

Maatwerk in medicijnen Geneesmiddelen worden traditioneel gemaakt voor alle mensen met dezelfde ziekte. Voor de meesten werken die goed, maar voor een deel van hen niet. Steeds vaker worden medicijnen toegespitst op groepjes patiënten die bepaalde kenmerken met elkaar delen – bijvoorbeeld hetzelfde foutje in een gen, of een bepaald molecuul op hun kankercellen. In de jaren 2020 zal personalized medicine een grotere rol krijgen, met name in de kankergeneeskunde. Nu analyse van het complete erfelijke materiaal steeds goedkoper wordt, komen er grote databanken met de dna-gegevens van patiënten. Afgelopen jaar beschreven Nederlandse kankeronderzoekers bijvoorbeeld een databank met de complete erfelijke informatie van de uitgezaaide tumoren van duizenden patiënten, gekoppeld aan allerlei andere ziektekenmerken. Doel is om vooraf beter te kunnen inschatten welke behandeling bij een patiënt zal werken. Samen met andere nieuwe technieken zoals het kweken van mini-orgaantjes uit stamcellen die gemaakt zijn van de cellen van de patiënt zelf, worden medicijnen steeds preciezer afgestemd op de zieke. Voor taaislijmziekte kan bijvoorbeeld zo bepaald worden of bepaalde medicijnen zullen aanslaan.

Kunstmatige intelligentie Het najaar van 2019 stond in het teken van investeringsplannen voor kunstmatige intelligentie. Samen met zestig bedrijven zoals Philips en Ahold Delhaize investeert het kabinet de komende zeven jaar 2 miljard euro in scholing en onderzoek, onder meer naar hoe deze technologieën de maatschappij gaan veranderen of dat al doen, en hoe we daarmee om moeten gaan. Ook presenteerde wetenschapsfinancier NWO in november de nationale onderzoeksagenda voor Artifiële Intelligentie (AI), ‘AIREA-NL’. NWO zegt zo te willen zorgen dat wetenschappers op dit soort onderzoeken worden aangesteld en samenwerking tussen disciplines te willen bevorderen. De eerste plannen in het kader van deze agenda kunnen we komend jaar verwachten.

Evolutie-inzichten met paleogenetica Een grote revolutie in de archeologie en de studie van de menselijke evolutie levert al jaren verrassende inzichten op: de studie van paleo-dna. De doorbraak begon ruim tien jaar geleden met de reconstructie van het neanderthalergenoom en de ontdekking van de denisovamens – uitsluitend op basis van zijn dna. Sindsdien zijn op basis van oude botten volksverhuizingen van Filistijnen, vroege boeren, steppevolkeren en Romeinse burgers in kaart gebracht. Die ontwikkeling zal in 2020 doorgaan, ondersteund door de nieuwste loot aan de paleo-dna-stam: analyse van paleo-eiwitten (waarmee in 2019 al een 160.000 jaar oude denisovakaak en een twee miljoen jaar oude apentand van Gigantopithecus konden worden geïdentificeerd). Er liggen nog genoeg prehistorische problemen te wachten op nieuwe informatie. De voorgeschiedenis van de pest (was er echt al een grote pestepidemie 5.000 jaar geleden?) bijvoorbeeld, het moment van domesticatie van de hond, of de verspreiding van Homo sapiens over aarde. En ongetwijfeld komen er vooral onverwachte paleo-dna-inzichten.

Meer inzicht in uitsterven In april 2019 was het wereldnieuws: een internationaal team van paleontologen kwam met spectaculair bewijs voor de theorie dat een meteorietinslag 65 miljoen jaar geleden leidde tot het uitsterven van de dinosauriërs. Ze vonden fossiele vissen met kieuwen vol glasbolletjes: ‘microtektieten’ die neerregenden na de meteorietinslag. In PNAS schreven de paleontologen hoofdzakelijk over die vissen, maar in interviews rept onderzoeksleider Robert DePalma over dinopootafdrukken en pterosaurusveren op de onderzoekslocatie. En dus is het wachten op aanvullende artikelen in 2020, die verder zullen blootleggen hoe de dino’s aan hun einde kwamen. Uitsterven is natuurlijk van alle tijden. Tegenwoordig zorgt de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis bijvoorbeeld voor de achteruitgang van amfibieën. Ook insecten- en vogelaantallen nemen af. Dat is al decennia gaande, maar pas recentelijk krijgen we zicht op de omvang van biodiversiteitsverlies. In mei 2019 verscheen het alarmerende IPBES-rapport van de Verenigde Naties: de natuur gaat wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit. In 2020 zullen we dat tij niet direct kunnen keren – daarvoor zijn factoren als versnippering, pesticidengebruik en klimaatverandering te invloedrijk. Maar met de opkomst van nieuwe technieken (zoals automatische insectencamera’s) wordt biodiversiteitsmonitoring nauwkeuriger, en dat is een stap in de goede richting.

Crispr gebruikt voor gentherapie De eerste crispr-cas-genezing komt eraan. Dat wil zeggen dat voor het eerst een erfelijke ziekte met een genetisch precisiegereedschap hersteld kan worden. Dat gereedschap heet crispr-cas. Moleculair biologen kunnen het zo programmeren dat het gericht veranderingen kan aanbrengen in het dna van een cel. Zo kan het gebruikt worden om bijvoorbeeld nadelige mutaties uit een gen te verwijderen of de activiteit van een gen te veranderen. Nooit eerder kon dat zo precies. Dat opent de weg naar een heel nieuwe vorm van gentherapie, mits het veilig en betrouwbaar kan. Sinds begin 2019 zijn in de Verenigde Staten proeven met patiënten gedaan. Het gaat om de behandeling van kanker, sikkelcelanemie, beta-thalassemie en een oogziekte. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zeggen de bedrijven en universiteiten die de experimenten uitvoerden in hun persberichten. Het gaat om kleine aantallen patiënten en wetenschappelijke publicaties zijn er nog niet. Op zijn vroegst in 2020 zijn de eerste resultaten te verwachten.

Nauwkeurige klimaatsatelliet Onder de vele, voor dit jaar geplande raket- en satellietlanceringen bevindt zich ook Sentinel-6A. Het is de zesde satelliet in het omvangrijke Copernicus-programma waarmee de Europese Commissie en ruimtevaartorganisatie ESA sinds 2014 een veel nauwkeuriger beeld willen krijgen van veranderingen op land, op zee en in de atmosfeer, over de hele aarde. Voorbeelden zijn ontbossing, krimpend zee-ijs, verstedelijking, natuurrampen, lokale emissies van broeikasgassen (zoals de methaanlekkage uit een geëxplodeerde schaliegasbron, in december gepubliceerd in PNAS). Het verkregen beeld vertelt, veel nauwkeuriger dan tot nog toe, hoe de snel uitbreidende menselijke bevolking de aarde gebruikt, en wat de gevolgen zijn. Daarop kunnen overheden dan ingrijpen en bijsturen. Sentinel-6A zal met behulp van radar de hoogte van de zeespiegel nauwgezet meten. De stijging van die zeespiegel is aan het versnellen – met name door het versneld smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica. De satelliet brengt elke tien dagen 95 procent van de ijsvrije oceaanvlakte op aarde in kaart. Voor de scheepvaart levert hij belangrijke gegevens over oceaanstromen, windsnelheden en golfhoogtes. Als alles volgens plan verloopt wordt Sentinel-6A in november, vanaf luchtmachtbasis Vandenberg in Californië, gelanceerd.