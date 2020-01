Wereldwijd verkrijgbaar: spullen voor een ‘China-price’

Daar staat hij: voor 1,99 dollar, ofwel 1,80 euro, te koop op made-in-china.com. Het gaat om een usb docking station, met een ingang en een uitgang voor een usb c, een ‘gewone’ usb-poort, en een hdmi-aansluiting voor een monitor. Geproduceerd in Yiantian, China, in een fabriek die 50.000 stuks in de maand uitspuugt. Als je er 300 tegelijk koopt, betaal je 1,80 euro. Moet-ie nog wel worden verzonden.

Het ding is het einde van een zoektocht, die begon met de aanschaf van een nieuwe MacBook Pro. Peperduur, maar wie zichzelf door software en randapparatuur heeft opgesloten in het Apple-reservaat kan moeilijk anders. Dat geldt al helemaal als geluid je hobby is.

De laptop heeft een flinterdun, gestroomlijnd design, dankzij het feit dat alle uitgangen zijn vervallen, behalve vier dunne usb c-poortjes. Prachtig om te zien, maar het vergt behoorlijk wat hubs, docks of andere verdeelkabels om er dingen op aan te sluiten. Spaghetti op het bureau dreigt, een goed dock kan helpen.

Apple zelf verkoopt er een voor 270 euro, met alle mogelijke ingangen – kopen, was de reflex. Maar wacht, een iets eenvoudiger uitvoering is bij Apple te krijgen voor 70 euro. Bij webwinkels als Coolblue gaan daar een paar tientallen euro’s van af. Maar het had dus nog veel en veel goedkoper gekund.

Via de thuiswonende adolescent, die onder protest van de volwassenen (de planeet!) regelmatig pakjes via de Chinese site Alibaba laat thuisbezorgen, komen de Chinese aanbieders in beeld. Bij Alibaba is een eenvoudig dock te vinden voor minder dan tien euro. En in grootverpakking, business to business, gaat dat bedrag dus nog eens door vijf.

Chip met behuizinkje

Hier rijzen twee vragen. De eerste: hoe kan het zo goedkoop zijn? Een dock bestaat in wezen uit één chip, waaraan een paar fysieke in- en uitgangen zijn vastgesoldeerd, met een behuizinkje er omheen. De chip kost, als je er maar genoeg bestelt, nog geen dollar. Elektronica rechtstreeks uit de fabriek is sowieso spotgoedkoop. Zeker als het uit China komt.

Weinigen zullen ooit van BOE hebben gehoord, maar dit Chinese bedrijf is de grootste producent van televisie-beeldschermen ter wereld, met een marktaandeel van 20 procent. Dat marktaandeel wordt overigens gemeten in vierkante kilometers beeldscherm. BOE maakt onder meer lcd-schermen, maar stapt ook over op de nieuwste oled-schermen (organic led). Gemiddelde fabrieksprijs van een scherm is tien dollar. En bedenk dat het beeldscherm het allerduurste onderdeel is van een tv.

Twintig keer over de kop tussen fabrikant en consument is geen uitzondering

China werd groot door zijn goedkope arbeid. Nu China welvarender en dus duurder wordt, verhuist sommige productie naar landen met een lager loon. Maar voor veel producenten is de duurder wordende arbeid een aansporing geweest om de arbeid zelf uit te schakelen en vergaand te automatiseren. Dat kan met elektronica heel goed.

Dan is er de zogenoemde ‘China-price’. Dat is de laagst mogelijke prijs voor een product. Het concept is, voor zover valt na te gaan, terug te voeren op een publicatie van de econoom Peter Navarro uit 2006. Navarro rekent hier voor dat China niet alleen goedkoop kan produceren omdat arbeid er weinig kostte, maar ook omdat milieu-eisen laag zijn, de arbeidsvoorwaarden zwak, patenten met voeten worden getreden en de munt is ondergewaardeerd.

Navarro’s concept is nogal hyperbolisch, maar er zit op bepaalde punten een kern van waarheid in. Hemzelf legde het geen windeieren. Hij is nu de belangrijkste handelsideoloog van de Amerikaanse president Trump en het brein achter diens handelsconflicten met vooral China.

Internationale post

Een andere reden waarom kleine bestellingen uit China, bijvoorbeeld van Alibaba, zo voordelig kunnen zijn: de verzendkosten. De tarieven voor internationale postverzendingen zijn geregeld in de oudste internationale organisatie van de wereld, de Universal Postal Union (UPU). Omdat China daar, net als bij de wereldhandelsorganisatie WTO, nog steeds te boek staat als ontwikkelingsland, zijn verzendtarieven vanuit het land laag. In wezen worden de verzendingen gesubsidieerd door postbedrijven uit rijke landen. De US Postal Service klaagde vorig jaar dat het 163 miljoen dollar toelegde op internationale verzendingen, met name uit China. De regering Trump dreigde dan ook uit de UPU te stappen, net als uit het klimaatverdrag en tal van andere internationale samenwerkingsverbanden.

Afgelopen september werd te elfder ure toch een compromis gesloten over de post, waarbij de tarieven meer gelijk worden getrokken. Onderhandelaar van Amerikaanse kant: Peter Navarro. Dat zal de Alibaba-route iets duurder maken. Maar hij blijft aantrekkelijk.

Dat lijdt tot de tweede vraag over het usb dock. Waarom is die hier zo duur? In de textielindustrie geldt de ‘2x2-regel’. Een kledingstuk dat een verre fabriek verlaat gaat eerst tweemaal over de kop bij de groothandel, en daarna nog eens bij de detailhandelaar. Bij veel andere producten zijn die marges vaak nog veel groter. Twintig keer over de kop, en dus een opslag van 2.000 procent tussen fabrikant en consument, is geen uitzondering.

Internet heeft al voor veel transparantie gezorgd. Het verschil tussen fabrieksprijzen en winkelprijzen is zichtbaarder geworden. En er wordt, bijvoorbeeld via Alibaba, al veel kleinschalig in- en verkocht. Arbitrage tussen aan- en verkoopprijzen floreert bij een gebrek aan informatie. Maar hoe meer de consument of andere afnemer weet, met hoe minder de tussenhandel wegkomt. Voorspelling: goederen worden nóg goedkoper. De burger zal zich de komende jaren van nog veel meer spullen gaan afvragen hoe het uitkan. En waarom hij of zij al die jaren zoveel te veel heeft betaald.