Spectaculaire droneshow Shanghai blijkt al voor Oud en Nieuw opgenomen

‘Shanghai vervangt vuurwerk door drones met Nieuwjaar’. Onder meer de BBC, The New York Times en CBS lieten afgelopen week beelden zien van duizenden drones boven Shanghai die samen patronen vormden, zoals het jaartal 2020 en een bewegende man. De beelden van de spectaculaire show zouden zijn gemaakt tijdens afgelopen jaarwisseling. Dat was althans de lezing van het Chinese staatspersbureau, dat het materiaal naar buiten bracht. De show blijkt echter al dagen eerder opgenomen te zijn.

Beelden van de Shanghai-show gingen het internet over. De BBC ging echter op onderzoek uit nadat verschillende inwoners van Shanghai hadden gemeld dat er tijdens de jaarwisseling in de lucht niets te zien was geweest. Vrijdag bevestigde het bedrijf achter de droneshow dat die niet tijdens de jaarwisseling was gefilmd, maar al op 28 december was opgenomen. Daartoe was besloten om ervoor te zorgen dat de show rond Oud en Nieuw wereldwijd veel aandacht zou trekken.

Shanghai was niet de enige stad die een droneshow zou organiseren met de jaarwisseling, maar had alleen al door de omvang wel een van de indrukwekkendste plannen. In totaal werden zo’n tweeduizend helikoptertjes ingezet. Het schouwspel werd bovendien bejubeld omdat het een milieuvriendelijk en veilig alternatief voor vuurwerk zou zijn.

Ook Nederlandse politici hoopten zo’n show naar Nederland te halen, in plaats van vuurwerk. De VVD in Rotterdam deed eerder deze week een oproep om een zelfde soort spektakel te organiseren in Rotterdam, in plaats van de nationale vuurwerkshow die jaarlijks in de Maasstad plaatsvindt. Ook het CDA in Zwolle pleitte afgelopen week voor drones in plaats van vuurwerk.

Drones in plaats van vuurwerk

Dat zou voor Nederland geen primeur zijn. Kustenaarscollectief Studio Drift maakte in 2018 op kleinere schaal kunst met drones, die onder andere in augustus in Amsterdam en later op festival Burning Man te zien was. Niet met tweeduizend, maar met zeshonderd helikoptertjes.

Dat ze er in Shanghai voor gekozen hebben om de show eerder te filmen, vindt Lucas van Oostrum, de dronedeskundige van Drift, niet vreemd. „Wil je een mooi plaatje naar buiten brengen, dan werkt dat het beste.” Er is in de beelden van het schouwspel geknipt en geplakt, denkt hij. „Dan kun je het achteraf ook iets versneld afspelen, zoals in Shanghai is gedaan.”

Zo’n groot project als in Shanghai zou ook in Nederland prima kunnen, denken de makers. Dat zou volgens Van Oostrum nog beter zijn voor het milieu ook. „Ze zorgen niet voor vervuilende metalen in de lucht, en je kunt ze vaker dan één keer gebruiken.” Het collectief had daarom de gemeente Amsterdam aangeboden om ook de afgelopen jaarwisseling een droneshow te organiseren, maar die zag daar vanaf. In de hoofdstad was afgelopen jaar geen grote vuurwerkshow.

Van Oostrum denkt niet dat de beelden van Shanghai vooraf zijn gefilmd omdat het tijdens Nieuwjaar wel eens slecht weer zou kunnen zijn. Of een droneshow kan doorgaan is weliswaar afhankelijk van de weersomstandigheden zoals regen en wind, maar dat is volgens de makers van Studio Drift ook zo bij vuurwerk: „Als het mistig is zie je geen drones, maar ook geen vuurwerk.”

Ook in andere steden werd afgelopen jaar geëxperimenteerd met drones, onder meer in Singapore: