Slangenbeet

Tegen alle verwachtingen in verloor Nederland op de eerste dag van dit jaar het WK darts van de Schotten. Zij hadden ‘Snakebite’, wij hadden ‘Mighty Mike’. De vrouw van Snakebite, die eigenlijk Peter Wright heet, is kapster, ze onderhoudt zijn hanenkam en zorgt dat er voor hij het strijdtoneel opgaat, een toepasselijke beschildering op het kale gedeelte van zijn schedel staat. Alles past qua kleur en ontwerp, van hanenkam tot kleurrijk geprinte broeken die hij bij de golfzaak haalt.

Ik hou daar wel van, topsporters die zich beschilderen als strijders voor ze het slagveld opgaan. Shanice van de Sanden doet dat, Dennis Rodman deed het. Niks op de knieën door het maaiveld kruipen, maar juist luid tot de verbeelding schreeuwen. Met een gedurfde uitdossing wordt een doodgewone topsporter een mythisch creatuur. Wie ogen in zijn kop en een psyche in zijn schedel heeft, is te imponeren met beeld, ook de tegenstander. Ook sporters die niet om show geven, zouden er daarom goed aan doen zich voor de strijd goed in de verf te zetten. Het is wel van belang dat de prestaties bij de outfit matchen, anders zou de weg niet naar victorie kunnen leiden maar naar gedwongen opname. Vooralsnog doet Van de Sanden dat uitstekend, net als Rodman deed. Ook Snakebite wierp zijn speren zoals hij eruitzag.

Intussen zat ik met de vraag aan welke slang die bijnaam ontsproten was. Tijdens de reclame zocht ik tussen de slangen. Met het gif dat de Zwarte Mamba in een beet injecteert, kun je twintig volwassenen doden, maar de Zwarte Mamba komt niet voor in Schotland.

Ik had de slang nog steeds niet gevonden toen het dodelijke dartmoment aanbrak. Niet op het scorebord, maar in de koppen van de strijders, de beschilderde en het blanco canvas. Snakebite nam een 6-3 voorsprong en zomaar liep Michael van Gerwen het podium af terwijl er helemaal geen pauze was. Hij had zich vergist. Snakebite merkte dat en de regie merkte dat weer. In een close-up zag je een van de slangenogen glimmen alsof hij de maaltijd in zijn prooi al proefde, de mondhoek boog zich in een glimlachje. Weer die vraag: maar welke slang dan?

Snakebite heet het favoriete drankje van Wright. Vandaar. Vijftig procent lager, vijftig procent cider. Ik ging op zoek naar wat dan Van Gerwens lievelingsdrank was, misschien kon hij de slang op dat gebied nog verslaan. Tijdens die zoektocht kwam ik zijn vrouw tegen, Daphne Govers. Wat blijkt? Ook zij is kapster. Het kan niet anders of zij bedelt al maanden om iets moois van zijn hoofd te mogen maken. Van Gerwens schedel biedt veel meer ruimte dan dat van Snakebite. Hoe vaak zal hij met dat Brabants accent „geen verf op mijn kop” tegen Daphne gezegd hebben? Daar kwam hij tot nu toe mee weg, maar nu hij van Snakebite verloren heeft, kan het niet anders of Daphne schenkt hem zijn favoriete rode wijn. Als hij slaapt, pakt ze haar meetlint en legt het rond zijn hoofd. De kleuren heeft ze, denk ik, al gekozen.

Carolina Trujillo is schrijfster.