Separatist Torra moet weg als regiopresident Catalonië

Quim Torra moet weg als president van de autonome Spaanse regio Catalonië. Dat melden de Spaanse kranten El País en El Mundo. De Spaanse kiescommissie heeft vrijdag de politicus, een voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, zijn zetel in het regioparlement ontnomen. Alleen parlementariërs mogen het presidentschap bekleden, waardoor Torra dus zal moeten aftreden.

De positie van Torra is sinds vorige maand in gevaar. Het Hooggerechtshof van Catalonië oordeelde toen dat hij anderhalf jaar geen publieke functie mag uitoefenen, omdat hij bevelen van de Spaanse overheid naast zich heeft neergelegd. Hij weigerde in maart 2019 een separatistisch spandoek weg te halen bij het Catalaanse regeringsgebouw. Het besluit van de kiescommissie is een reactie op het vonnis van het Hof.

Torra kan nog tegen de beslissing in beroep gaan bij het Hooggerechtshof. In de tussentijd blijft zijn schorsing als parlementslid echter gewoon van kracht. Torra is sinds mei 2018 regiopresident van Catalonië. Hij volgde Carles Puigdemont op, die eind 2017 door de regering in Madrid uit zijn functie werd gezet in de nasleep van het omstreden onafhankelijkheidsreferendum dat hij had uitgeschreven.