Rusland stopt olietoevoer aan Wit-Rusland

Rusland is gestopt met het leveren van olie aan Wit-Rusland nadat de onderhandelen over vergaande bestuurlijke en economische integratie waren mislukt. Dat heeft het Wit-Russische oliestaatsbedrijf Belneftekhim vrijdag laten weten, aldus persbureau AP. Het Russische staatsbedrijf Transneft bevestigt dat het land is gestopt met de toevoer. Rusland zou pas weer olie gaan leveren als nieuwe contracten voor dit jaar worden opgesteld. Het stoppen van de levering heeft geen invloed op de toevoer naar Europa.

Wit-Rusland is al jaren afhankelijk van goedkope olie uit Rusland. Dankzij een verdrag dat de landen in 1999 tekenden, hoeft Wit-Rusland geen importtarieven op Russische olie en gas te betalen. Hierdoor is de brandstof 30 procent goedkoper. Maar vorig jaar voerde Rusland de druk op Wit-Rusland op. De Russische president Vladimir Poetin wilde in ruil voor de korting een nauwere samenwerking tussen de twee landen. Volgens de Russische krant Kommersant -die de geheime onderhandelingstekst zou hebben ingezien- zou Rusland „samenwerking op het niveau van een federale staat” eisen.

In december voerden Poetin en de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko twee keer overleg maar slaagden er niet in om tot een overeenkomst te komen. Het is niet precies bekend waarom de onderhandelingen zijn stukgelopen. Poetin verklaarde niet bereid te zijn om de olie-export langer „te subsidiëren” zonder afspraken over integratie, Loekasjenko liet weten de overeenkomst niet te tekenen zonder nieuwe afspraak over de leveringen van olie. Eind december kondigde Loekasjenko al aan te gaan zoeken naar alternatieve olieleveranciers.

Dit jaar zijn in Wit-Rusland verkiezingen. Loekasjenko, die in 1994 werd gekozen tot president, gaat op voor zijn zesde termijn. Het land werd in 1991 voor het eerst in de geschiedenis onafhankelijk.