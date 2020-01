Politie schiet man dood die bij Parijs passant doodde met mes

Een man heeft vrijdag ingestoken op voorbijgangers in Villejuif, net buiten de Franse hoofdstad Parijs. Een voorbijganger overleefde de aanval niet, volgens persbureau AFP. Een ander slachtoffer zou zwaargewond zijn geraakt en een derde persoon lichtgewond. De aanvaller werd door de Franse politie doodgeschoten. Het motief voor de aanval is niet bekend.

Het incident gebeurde even na 14.00 uur in een park in Villejuif, zo’n zeven kilometer ten zuiden van het centrum van Parijs. De aanvaller probeerde te Volgens de Franse nieuwszender BFM TV werd de aanvaller door ten minste drie politiekogels geraakt en overleed hij ter plekke. De politie roept mensen op weg te blijven van het park.

Dit bericht wordt uitgebreid.