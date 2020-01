In dezelfde ochtendkranten die eind juni prominent melden dat de voetbalvrouwen de WK-finale hebben gehaald, staat een paginagrote advertentie die koopjesjagers lekker moet maken: een mega-pack opzettandenborstels voor 14,99 euro („elektrisch poetsen hoeft niet langer duur te zijn”) en Pierre Cardin-boxershorts („met ingeweven merknaam”) met 75 procent korting. In de bovenhoek van de advertentie prijkt een paarsblauwe stopwatch die aftelt: het is het logo van dagaanbiedingenwebsite Koopjedeal.

Op dat moment tikt de klok ook voor Koopjedeal zelf. Een week later, op 3 juli, wordt het bedrijf (in 2018 goed voor 24,3 miljoen euro omzet) surseance van betaling verleend. Binnen dagen volgt het faillissement. Het is landelijk nieuws: 48 werknemers staan op straat en zo’n 5.500 klanten die bij Koopjedeal een bestelling hebben lopen, dienen bij de curator een klacht in, zo leert het faillissementsverslag.

Daaruit blijkt ook dat Koopjedeal de laatste jaren hard is gegroeid: van 10 miljoen euro omzet in 2015 naar 24 miljoen in 2018. Ook het negatieve eigen vermogen groeit navenant mee. Dagaanbiedingen verkopen is dus geen winstgevende bezigheid - althans niet bij Koopjedeal.

Desondanks kloppen in de weken erna zo’n dertig in een overname geïnteresseerde partijen aan bij de curator die het faillissement afwikkelt. Koopjedeal is een bekende naam en heeft met 1,2 miljoen e-mailadressen een aantrekkelijk klantenbestand. Deze immateriële activa – de (domein)naam en database – zet de curator te koop.

Met 300.000 euro is internetondernemer Niels Verwij (31) de hoogste bieder. Verwij maakte de afgelopen jaren naam met de onlineverkoop van dekbedden en boxsprings. Met het in 2014 opgerichte Dekbed Discounter (60 werknemers) is hij naar eigen zeggen de grootste beddengoedsite in de Benelux. Verwij denkt niet lang na over zijn bod. „Het uitgangspunt van beide bedrijven is hetzelfde: Nederlanders houden van koopjes.”

Waarom koopt u een failliete webwinkel die heel goedkope spullen aanbiedt?

„Koopjedeal was in de kern gewoon een goed bedrijf. Er waren wel dingen te verbeteren, maar die hebben wij met onze webshop allemaal in huis. Een brand in het magazijn in 2018 heeft ervoor gezorgd dat ze failliet zijn gegaan.”

Uit het faillissementsverslag blijkt dat Koopjedeal na 2015, op één jaar na, steeds verlies leed. Dat is dus niet alleen het jaar van die brand.

„Dat zijn kleine minnetjes in vergelijking met de omzet. Verlies maken is nooit goed, maar bij een groeiende webshop kun je in de eerste jaren nooit winst maken. Dat is gewoon onmogelijk. Je moet in allerlei zaken investeren: van nieuwe panden tot nieuwe mensen.”

Het is moeilijk een lijn te bespeuren in de producten die Koopjedeal verkoopt. Momenteel worden onder meer batterijen, boxershorts en computerbesturingssystemen aangeboden. Hoe werkt dit? Hoe besluit u bijvoorbeeld om een licentie voor Windows 10 te gaan verkopen?

„Als wij denken dat er vraag is naar zo’n product als een computerlicentie, gaan we op zoek naar wie het voordelig kan leveren en dan kopen we het in. Vervolgens bedenken we hoe we dat product het beste kunnen wegzetten. We kijken naar wat het elders kost en bepalen onze prijs. Daarna houden we in de gaten of die prijs ook echt optimaal is. Loopt het niet, dan zetten we het product iets goedkoper in de markt. Loopt het heel hard, dan maken we het iets duurder.”

U heeft Koopjedeal achter de schermen geïntegreerd met Dekbed Discounter. Hoe kwam u er als twintiger eigenlijk op om beddengoed te gaan verkopen?

„In mijn studententijd runde ik een eigen website met dagaanbiedingen: een Koopjedeal in het klein. Toen verkocht ik ook wel eens beddengoed en dat liep goed. Qua verzending waren er nooit problemen, want beddengoed gaat niet stuk in de handen van de pakketjesbezorgers. En omdat beddengoed geen pasvorm heeft en de maten duidelijk zijn, waren er weinig retouren. Door die pluspunten dacht ik: dit is handel. Inmiddels maken we meer dan 50 miljoen omzet.”

Tweeënhalfjaar geleden breidde u uit met Pannen Discounter. Na drie maanden trok u daar alweer de stekker uit, omdat het niet liep. Doorgaans gaan ondernemers langer door. Hoe moeilijk was dat besluit?

„Niet: het besluit duurde vijf minuten. Als het niet werkt, werkt het niet. Het belangrijkste van ondernemen is dat je je ego aan de kant kunt zetten en doet wat het beste is voor het bedrijf. Als je je laat leiden door gevoelens of dingen probeert te verbloemen omdat je iets vervelend vindt, ben je niet de beste ondernemer.”

Sindsdien prijkt er een toverspreuk op de muur van uw kantoor?

„Hocus Pocus keep the focus. Wij zijn met die pannen begonnen terwijl we toen bepaalde zaken nog aan het ontdekken waren en bedrijfsonderdelen – zoals de organisatie van het magazijn en dekbeddeninkoop – nog niet optimaal waren. Eigenlijk wilden we dus te snel een nieuw concept er bij. Het gevolg was dat de pannen niet goed liepen en de dekbeddenverkoop achteruit ging. We hadden niet genoeg focus. Nu de organisatie echt staat, is het makkelijker om uit te breiden.”

U heeft Koopjedeal sinds 1 augustus. Dat is langer dan de pannen-business. Valt daaruit te concluderen dat het nu wél een succes is?

„Het loopt goed. We maken dit jaar geen verlies en verdienen dus geld. Dat is heel bijzonder voor een bedrijf dat zo recent failliet is geweest. Het draait er uiteindelijk om dat je voor jezelf heel goed in kaart hebt wat je precies wilt verkopen en tegen welke prijs. Mensen kopen bij je omdat de prijs goed is. Dat is het businessmodel. De prijs moet alleen niet zo laag zijn dat je het niet rond gerekend krijgt.”