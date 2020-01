Mogelijk poging tot afpersing met bombrief

PostNL heeft veiligheidsmaatregelen genomen om zijn bezorgers te beschermen voor bombrieven. Dat laat het postbedrijf weten nadat deze week bij zes bedrijven in de Randstad bombrieven zijn bezorgd. Om welke maatregelen het gaat, willen het bedrijf en de politie niet zeggen. Mogelijk worden extra controles uitgevoerd op brieven die gelijkenissen vertonen met de eerder verzonden explosieven.

Inmiddels zijn twee hotels, twee tankstations, een autobedrijf en makelaarskantoor in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doelwit geworden van de brieven. De inhoud bevat een kartonnen doosje met batterij eraan: een explosief dat volgens de politie „zwaar lichamelijk letsel” kan veroorzaken. Geen van de explosieven is ontploft, „maar dat had wel kunnen gebeuren”, zegt een politiewoordvoerder.

Afpersing

De brieven zijn verstuurd uit naam van een Rotterdams incassobureau. Het bureau, dat volgens de politie niets te maken heeft met de brieven, ontving er zelf ook een. Die brief bleek bedoeld te zijn voor een bedrijf in Maastricht, maar werd in het postsorteercentrum teruggestuurd aan de vermeende afzender wegens brandschade. De politie onderzoekt nog het motief van de afzender. Eén scenario waarmee rekening wordt gehouden is afpersing.

Dat is een bekend motief bij verzenders van bombrieven. Ook de bedreiger van supermarktketen Jumbo in 2015 probeerde het bedrijf af te persen door pakketjes met explosieven bij supermarkten neer te leggen. Hij eiste 400.000 euro in bitcoins, maar werd uiteindelijk gepakt. In maart dit jaar bekrachtigde de Hoge Raad zijn celstraf van tien jaar.

Andere bombriefverstuurders waren politiek gemotiveerd, zoals de Amerikaan die vorig jaar explosieven verstuurde aan onder meer Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros en omroep CNN. De dader, onlangs veroordeeld tot twintig jaar cel, was een Trump-aanhanger die geloofde in een samenzwering van prominente Trump-critici.

Explosieven-post wordt ook ingezet als intimidatiemiddel. Zo ontving een Brusselse moskee na aanslagen in 2015 een poederbrief. Hoewel de stof achteraf niet radioactief bleek, sloegen de autoriteiten groot alarm en moesten moskeegangers preventief worden ontsmet. Ook het Belgische klooster waar de ex-vrouw van Marc Dutroux verbleef, ontving poederbrieven.

Geen controles

Bom- of poederpost is moeilijk tegen te gaan. Post wordt in principe niet gecontroleerd, zegt een woordvoerder van PostNL. „Dat is onmogelijk: wij bezorgen dagelijks zo’n zeven miljoen brieven.” De post wordt aan het einde van de dag van de brievenbus naar een sorteercentrum vervoerd, waar het de volgende ochtend wordt verdeeld over de bezorgwijken. In dat proces is geen ruimte voor een screening, zegt de woordvoerder. „Wel voeren wij op basis van informatie controles uit.” Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een tip over een pakketje met verboden goederen erin. „Samen met politie en douane proberen wij die pakketjes eruit te halen.” Een politiewoordvoerder wil niets zeggen over de wijze waarop post wordt gecontroleerd: „Wij laten ons niet in onze kaarten kijken.”

Internationale post blijft in elk geval gevrijwaard van bombrieven: alle post die per vliegtuig wordt vervoerd, gaat eerst door een röntgenapparaat.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2020