Minstens 65 doden in week tijd door geweld in Darfur

Bij geweld in de Soedanese regio Darfur zijn de afgelopen week zeker 65 doden gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond en zijn duizenden anderen op de vlucht geslagen, meldt de VN-veiligheidsmissie UNAMID vrijdag. Het gaat volgens persbureau Reuters om de hevigste onlusten in de regio in jaren.

De gevechten braken afgelopen zondag en maandag uit in Geneina, de hoofdstad van de deelstaat West Darfur. Groeperingen van etnische Arabieren en Afrikanen raakten daar met elkaar in conflict. Leden van een Arabische militie bestormden een vluchtelingenkamp en begonnen daar om zich heen te schieten. Ook stichtten ze brand in enkele dorpen. Er vielen tientallen doden. Bij incidenten op donderdag en vrijdag kwamen volgens Reuters opnieuw acht mensen om.

UNAMID zegt zich „ernstige zorgen” te maken over de situatie in West Darfur. De organisatie roept overheid van het Oost-Afrikaanse land op er alles aan te doen om de orde te herstellen. In West Darfur was het de voorbije tien jaar juist relatief rustig, op wat schermutselingen na.

Darfur was ruim vijftien jaar geleden het toneel van grootschalige onlusten, waarbij de regering zich schuldig maakte aan genocide op honderdduizenden inwoners van niet-Arabische komaf. Justitie in Soedan onderzoekt die misdaden tegen de menselijkheid nu, waarbij de focus met name ligt op de vorig jaar afgezette president Omar al-Bashir. Hij had ook ten tijde van de genocide de macht. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag wil Bashir berechten.