Minderjarige verdachten flatbrand Arnhem op vrije voeten

De twee minderjarige jongens die woensdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale brand in Arnhem, komen op vrije voeten. De voorlopige hechtenis wordt opgeschort, oordeelde de rechtbank in Gelderland vrijdag. Bij de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven.

De jongens van 12 en 13 jaar worden nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de brand. Maar „op grond van de persoonlijke omstandigheden van de jongens” heeft de rechtbank besloten dat de hechtenis moet worden opgeschort. De twee moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden, laat de rechtbank weten. De jeugdreclassering is hierbij betrokken.

Een woordvoerder van de rechtbank kan niet toelichten wat deze „persoonlijke omstandigheden” zijn. In een besluit over voorlopige hechtenis houdt de rechtbank altijd rekening met een aantal zaken, zoals leeftijd.

Lees ook: Wat deed dat bankstel daar, op de dag dat het vuurwerk je om de oren vloog?

Bankstel

De brand, die op Oud en Nieuw rond 01.00 uur ontstond, werd veroorzaakt door vuurwerk dat op een bankstel in de hal van de flat was gelegd. Door de brand kwam een lift tot stilstand waar een gezin in stond. De liftschacht vulde zich vervolgens met rook. De moeder en de 8-jarige dochter raakten ernstig gewond maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.