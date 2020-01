Minder evenementen in A’dam wegens ‘enorme impact op leefbaarheid’

Een feestje hier, een evenement daar. Maar hoeveel evenementen kan een stad als Amsterdam verdragen? Wat voor de één een feest is, is voor de ander een voortdurende zorg. Hoewel het aantal evenementen in 2019 volgens de burgemeester met 33 procent is gedaald, nam het aantal overlastmeldingen in de hele stad met 62 procent toe. „In stadsdeel West met liefst 151 procent”, aldus Esther van der Meer namens de vereniging Vrienden van het Westerpark.

Ons park is in eerste instantie bedoeld als park, en niet als festivalplek Esther van der Meer Vereniging Vrienden van het Westerpark

Uit een raadsbrief van 19 december van burgemeester Femke Halsema blijkt dat Amsterdam voor 2021 werkt aan een nieuwe visie op evenementen, waartoe een lang traject is te gaan dat nog tot juni duurt. Al heeft de stadsdeelcommissie West een aanzienlijke vermindering van evenementen in het Westerpark geadviseerd, daar is de gemeente nog niet mee akkoord gegaan: „123 evenementsdagen in ons park blijft 123 evenementsdagen”, aldus Van der Meer. Terwijl: „Ons park is in eerste instantie bedoeld als park, en niet als festivalplek. Omwonenden blijven overlast houden, ook van verkeersdrukte. Bovendien telt de gemeente alleen het evenement zelf en niet de benodigde op- en afbouwtijd van acht dagen voor een groot evenement.”

Rust versus decibellen

Omwonenden versus festivalgangers, rust versus decibellen: de festivals staan onder druk en kunnen op steeds minder loyaliteit van de Amsterdammers rekenen. „Evenementen zijn bij uitstek een onderwerp waarin het zoeken blijft naar de juiste balans”, aldus de burgemeester in de raadsbrief. „Evenementen horen bij de stad.” Maar tegenover de kansen die een evenement biedt voor „cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling” staat de enorme impact op „het leefmilieu en de leefbaarheid voor Amsterdammers”.

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan nodigde festivalorganisatoren en burgers in de ambtswoning uit om te overleggen over voor- en nadelen. Van der Laan sprak destijds ook over de „balans”. In de nieuwe visie zijn alvast enkele festivallocaties geschrapt wegens woningbouw, onder meer Arenapark en Blijburg. De NDSM-werf, N1 (Westelijk Havengebied), Tuinen van West en het Westerpark blijven aangewezen locatieplekken. De daling van afgelopen jaar is mede veroorzaakt door de hogere leges voor vergunningen (verviervoudigd vergeleken met twee jaar geleden) en de strengere eisen als het gaat om duurzaamheid en veiligheid. Die trend zal worden voortgezet. Verder krijgen enkele grote evenementen, zoals Amsterdam Light Festival en Amsterdam Dance Event, geen subsidie meer – gezien het succes kunnen ze eigen financiering verzorgen.

Carlo van Munster (GroenLinks, Stadsdeelcommissie Bos en Lommer) bevestigt de „drukte in het Westerpark tijdens commerciële festivals waar de organisatoren goud aan verdienen. De hele dag de basdreun, mensen hebben de ramen dicht, leefbaarheid komt in het geding.”

Wel kleinschalige evenementen

Van Munster betreurt overigens dat de heffingen extreem zijn verhoogd: „Op mijn inspraak heeft de gemeente een motie aangenomen om kleine evenementen en buurtfestivals vrij te stellen. Neem een open dag van de Dierenambulance, het (Kinder)Prinsengrachtconcert of Magic Circus: zij bevorderen de sociale cohesie en zijn goed voor minder welgestelde Amsterdammers. Dat is waar we naar moeten streven: buurtgebonden evenementen naast een enkel gezichtsbepalend evenement.” Woordvoerder Pien-Hein Out van Magic Circus hoopt „dat de burgemeester ons circus een warm hart toedraagt, temeer daar circus immaterieel cultureel erfgoed is en juist in minder draagkrachtige wijken een grote sociale betekenis heeft.”

Ook Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) bepleit „kleinschalige, buurtgebonden festivals”. En voegt daaraan toe: „Wat ik tot op heden mis in de evaluatie is het desastreuze effect van evenementen op de flora en fauna van de stad. Dat blijft in de raadsbrief totaal onderbelicht. Ook stelt de gemeente het draagvlak voor festivals te mild voor: ze acht dat 77 procent. Uit onderzoek van AT5 en Het Parool blijkt echter dat 51 procent van de Amsterdammers zich ertegen verzet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2020