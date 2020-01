Mediterraan akkoord over gaspijpleiding zet Turkije buitenspel

Griekenland, Israël, en Cyprus hebben donderdag een akkoord getekend dat de basis legt voor de aanleg van een pijpleiding door het oosten van de Middellandse Zee. De pijpleiding moet de gasvelden voor de kust van Israël via Cyprus, Griekenland en Italië verbinden met de rest van Europa. Maar het project leidt tot spanningen met Turkije, dat zich buitengesloten voelt van de olie- en gashausse in de regio.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Cypriotische president Nicos Anastasiades waren donderdag in Athene om het akkoord te ondertekenen. Ze verwachten veel van de pijpleiding, die 1.900 kilometer lang moet worden. Het project moet 6 miljard dollar gaan kosten en zo’n 10 procent van het gas aan Europa gaan leveren.

Turkije hoopte dat de pijpleiding over land zou worden aangelegd, via Turks grondgebied, zodat het zou profiteren van lucratieve transit-inkomsten. Maar in plaats daarvan kozen Griekenland, Isräel en Cyprus voor de duurdere optie via zee, waardoor Turkije wordt omzeild.

Er is echter een probleem: de geplande pijpleiding zal deels door wateren lopen die onlangs door Ankara zijn geclaimd in een maritiem akkoord met de Libische regering in Tripoli.

De regering in Tripoli wordt bedreigd door een offensief van de opstandige generaal Haftar, die een rivaliserende regering heeft gevestigd in het oosten en ook het zuiden van het land heeft veroverd.

Om te voorkomen dat de regering uit Tripoli wordt verdreven, en het maritieme akkoord sneuvelt, heeft het Turkse parlement ingestemd met een motie om troepen te sturen naar Libië.