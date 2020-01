Man schiet op agenten in Paterswolde

Politieagenten zijn donderdagnacht in het Drentse dorp Paterswolde in een vuurgevecht verwikkeld geraakt. Ze waren afgekomen op een melding van mishandeling in een woning afgekomen. Eenmaal ter plaatse werden agenten onder vuur genomen en schoten ze op hun beurt terug. Daar is niemand gewond bij geraakt.

Rond 03.15 uur ‘s ochtend kwam bij de politie een melding binnen van een man die zijn vriendin zou hebben mishandeld in een woning aan de Hayo Hindriksweg en haar daar vervolgens zou hebben opgesloten. Toen agenten aankwamen, werd vanuit een nabijgelegen steeg op ze geschoten. Het was donker en onoverzichtelijk in de straat, zegt een politiewoordvoerder, waarop agenten besloten het gebied af te zetten en een arrestatieteam op te roepen.

Die eenheid kon de verdachte later aanhouden in een nabijgelegen achtertuin. In de buurt is een vuurwapen gevonden. Er wordt nog onderzocht of daarmee op de agenten is geschoten. In verband met het schietincident is de vriendin van de verdachte ook aangehouden. Omdat de man die op agenten schoot „kennelijk bij haar hoorde” wil de politie een uitgebreide verklaring van haar opnemen. De politie onderzoekt of er nog meer wapens liggen in de woning van het stel.