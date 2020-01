De autowrakken worden net weggesleept vanonder de verkoolde balustrade. Zeven brandden er volledig uit op Nieuwjaarsdag. De ochtend erna staan buurtbewoners nog na te praten bij de geblakerde flat aan het Wateringse Veld in Den Haag. Twaalf gewonden, drie ernstig. Al lijken ze aan een ramp als in Arnhem ontsnapt. Aangestoken, zegt de politie. Wraak voor een eerdere autobrand, luidt een terugkerend gerucht.

In de omgeving is geen bus- of tramhokje zónder stoeptegels vol verkruimeld glas. Een vuilcontainer walmt nog. Eén lichtpuntje is dat coalitiepartijen CDA en VVD ernstig in de war zijn. In de discussie over het vuurwerkverbod horen we ze deze dagen argumenten spuien in twee variaties: a) je kunt het toch niet handhaven en b) laat ze eerst maar eens handhaven.

Je komt er toch niet uit, dus laten we er eerst maar eens uitkomen. Ze hebben zich vastgeschroefd in een paradox van Epimenides, en toch is het niet uitzichtloos.

Op dit moment weten agenten pas na de knal of iets te zwaar en illegaal was. Verbied je alle wegwerpknallers, dan is die handhaving in één klap al iets gemakkelijker. Elke knal is dan een bon waard.

‘Je kunt het toch niet handhaven’ impliceert dat ze het eigenlijk dolgraag zouden willen, maar hun standpunt lafjes inslikken onder dreiging van vandalen die ze dan maar hun gang laten gaan. Regeren is lijdzaam toezien. Het is trekkers en strijkers de straten laten beheersen volgens het recht van de sterkste.

Eén lichtpuntje is dat CDA en VVD in de war zijn. Zo bepleitte VVD’er Dilan Yesilgöz eind oktober ineens een strenger verbod, op knallers en zware pijlen. Meteen werd zij teruggefloten door haar fractie. Haar partijgenoot in de Eerste Kamer, Annemarie Jorritsma, toonde zich donderdag op NPO Radio 1 weliswaar tegenstander van een algeheel vuurwerkverbod, maar de knallers mochten er van haar ook wel uit.

Op de drempel van de uitzending was ze ook al tegen vuurpijlen, na één telefonisch gesprekje met Jesse Klaver, merkbaar beduusd door die plotse handreiking.

Niet alleen de VVD blijkt intern verdeeld, en dus nog bij zinnen te brengen. Minister Grapperhaus (CDA) had al vóór de jaarwisseling gezegd dat als het weer onrustig werd, hij met strengere vuurwerkregels ging komen. Onrustig? Er zijn doden gevallen, in Arnhem. En ook die opgepakte 12- en 13-jarigen dragen dit nu met zich mee.

Door hun rotjes uit de vrije verkoop te halen, verdwijnt in elk geval iets van dat vanzelfsprekende, achteloze geknal en fikkiestokerij. En de brave meerderheid behoudt dan gewoon zijn zakje siervuurwerk, zonder lijdzaam te hoeven toezien hoe een vandalistische minderheid hun traditie verpest.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.