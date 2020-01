VS doden Iraanse generaal bij raketaanval in Bagdad

Bij een Amerikaanse raketaanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad is donderdagnacht de prominente Iraanse generaal Qasem Soleimani omgebracht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigd, schrijft persbureau AP.

Volgens het Pentagon is Soleimani, hoofd van de elitebrigade Al Quds, gedood op bevel van president Donald Trump. Soleimani, die bekend stond als de architect van de Iraanse veiligheidsbeleid in de regio, was volgens het ministerie van plan om Amerikanen in Irak en elders in het Midden-Oosten aan te vallen.

„Deze raketaanval was bedoeld om toekomstige Iraanse aanvalsplannen te voorkomen”, aldus een verklaring van het Pentagon.

De aanval heeft volgens Iraakse functionarissen ook het leven gekost aan zes anderen, onder wie de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis, plaatsvervangend commandant van de door Iran gesteunde paramilitaire groep Hashd al-Shaabi, die zich in het Engels laat afkorten als PMF (Popular Mobilization Forces).

De dood van de invloedrijke Soleimani vormt een potentieel keerpunt in de zeer gespannen betrekkingen tussen de VS en Iran - en zal naar verwachting leiden tot vergeldingsacties door Iran tegen Amerikaanse en Israëlische doelen in het Midden-Oosten.

Soleimani stond aan het hoofd van de Al Quds-brigade, de internationale tak van de Revolutionaire Garde van Iran. Deze brigade heeft zich de laatste jaren intensief bemoeid met gewapende conflicten in onder meer Irak en Syrië.

De militairen zaten in voertuigen die zijn getroffen door drie raketten nabij de vrachtterminal van het vliegveld van Bagdad. Twee voertuigen vlogen daarbij in brand.

De raketaanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden.

Dit bericht wordt aangevuld.