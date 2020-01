Iraans kopstuk Qassem Soleimani dood bij Amerikaanse aanval

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verzoekt burgers die op dit moment in Irak zijn om zo snel mogelijk het land te verlaten. In verband met de nasleep van de dood van Soleimani en aanvallen op de ambassade in Bagdad eerder deze week, heeft Washington alle consulaire activiteiten in Irak stilgelegd. Amerikanen in Irak worden vooral met klem verzocht om uit de buurt van de ambassade in Bagdad te blijven.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a

— Travel - State Dept (@TravelGov) January 3, 2020