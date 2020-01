Op een populaire hondenuitlaatroute vang ik een gesprek op tussen twee hondenbezitsters. Ze praten lovend over elkaars honden. „Wat kunnen ze toch goed met elkaar overweg”, zegt de ene vrouw. „Ja”, reageert de andere, „ze zijn twee honden op één buik.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl