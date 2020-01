Hoelang komt de avondkrant nog?

Een krant bezorgd door drones: voormalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch sloot zijn visie op NRC in 2025 twee jaar geleden met grootse ideeën af. De traditionele krantenbezorger met zijn loodzware fietstassen is verdwenen, de krant komt door de lucht – en landt bij sommige mensen misschien wel in de achtertuin.

Althans, op zaterdag dan: doordeweeks zal NRC helemaal niet meer op papier verschijnen, schatte Vandermeersch. Het wordt in 2025 de eerste landelijke krant die op werkdagen alleen nog digitaal verschijnt, zei hij.

Hoe lang kan de bezorging van een papieren krant financieel nog uit? Met steeds meer digitale lezers en steeds minder mensen die de gedrukte krant lezen, is die vraag actueler dan ooit.

Voor krantenbedrijven is dat geen nieuwe kwestie. De distributie van ochtendkranten, waaronder nrc.next, gebeurt in Nederland al jaren grotendeels in samenwerking – ook tussen verschillende merken. De NDC-mediagroep (Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant) doet de bezorging in Noord-Nederland, Mediahuis Distributie in Noord-Holland en Limburg, en DPG Media (onder meer de Volkskrant en AD) in de rest van het land. Dat zorgt ervoor dat het voor elk bedrijf betaalbaar blijft – wat betekent dat de ochtendbezorging nauwelijks in gevaar is op dit moment.

Per regio verschil

De situatie is anders voor het handjevol avondkranten als Het Parool, het Reformatorisch Dagblad en NRC Handelsblad. Deze distributie wordt gedaan door DPG Media, die aan de kranten een tarief rekent dat per regio verschilt: hoe minder abonnees, hoe hoger de prijs. Waarbij zéér dure adressen op zeg, Oost-Terschelling (waarvoor zelfs de hoge regioprijs eigenlijk niet hoog genoeg is), financieel uit kunnen omdat de bezorging in gebieden met veel abonnees eigenlijk juist weer goedkoper is dan de prijs die ervoor wordt gerekend. Zo ‘subsidiëren’ gebieden met veel abonnees de gebieden met minder abonnees. Precieze bedragen maken DPG Media en NRC Media niet bekend.

Willen avondkranten eeuwig doorgaan met bezorging in al die gebieden? Het mag dan niet direct verlieslijdend zijn, duur is het wel – en dat geld kan ook naar andere zaken, zoals bijvoorbeeld journalistiek. „Er is een grote groep trouwe lezers van papier die we nog lang willen bedienen en die we zeker niet gaan dwingen digitaal te lezen”, zegt Dominic Stas, directeur van NRC Media. „Maar naarmate die groep kleiner wordt, groeit de druk op het bezorgingsnetwerk.”

Op termijn is het daardoor wellicht mogelijk dat de bezorging van NRC Handelsblad ook naar de ochtend gaat. Voormalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch zei dat in maart 2019 bij zijn afscheid ook al. Stas: „Maar van die situatie zijn we nog jaren verwijderd.”

Helemaal nieuw zou zo’n ochtend-avondwissel niet zijn. In 2002 ging al een groot aantal regionale kranten van het toenmalige Wegener-concern over van de middag naar de ochtend. Later zou dat nog een aantal andere titels overkomen, zoals de Leeuwarder Courant.

