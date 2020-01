Hoe slim is de variabele maximumsnelheid?

Cruisecontrol aan en gaan, dat zit er op de volle Nederlandse snelwegen niet in. De maximumsnelheden wisselen continu. Soms door een spitsstrook, soms door het tijdstip en vaak door filewaarschuwingen. Wat is de logica achter die variabele maxima? Is er een slim systeem om files te voorkomen of wordt de opstopping alleen maar verplaatst?

„Je komt op het goede moment”, zegt Marco Schreuder, verkeersdeskundige van Rijkswaterstaat. We zitten in de verkeerscentrale in Utrecht, waar camerabeelden van snelwegen uit het hele land op grote schermen te zien zijn.

De maximumsnelheid is een gevoelig onderwerp nu Nederland op 16 maart terugschakelt van 130 naar 100 kilometer per uur – alleen overdag. Dat betekent op nog meer wegen wisselen van snelheid gedurende de dag. Marco Schreuder stelt zichzelf de vraag die Rijkswaterstaat bezighoudt: „Hoe zorgen we ervoor dat de weggebruiker het nog snapt?”

Wisselen van snelheid gebeurt op veel plekken automatisch – tussen 6 uur en 19 uur. Het gebeurt ook afhankelijk van het verkeersaanbod, op baanvlakken met spitsstroken, rondom de grote steden. Zodra de spitsstrook wordt ingeschakeld, zakt de snelheid van 100 naar 80 of van 120 naar 100. Dat is een veiligheidsmaatregel: spitsstroken zijn doorgaans smaller. Automobilisten rijden licht slingerend, „in een vetergang”, zegt Schreuder. Zo kom je snel in de naastgelegen rijstrook terecht, of tegen de vangrail.

Spitsstroken gaan open als er meer dan 1.350 motorvoertuigen per uur over een rijstrook gaan (tot 2011 was dat 1.500 auto’s per uur). Openen van de strook gebeurt handmatig, vanuit de verkeerscentrale. Want die moet eerst met camera’s controleren of er niemand met pech staat. Dat de spitsstrook gesloten wordt zodra het minder druk is, ligt aan de milieuvergunning die dan geen volledige extra rijstrook toestaat.

Staart van de file

Spitsstroken helpen files voorkomen met tijdelijke extra capaciteit. Als toch een file ontstaat, wordt automatisch filestaartbeveiliging geactiveerd. Het is een basaal algoritme dat de maximumsnelheid aanpast: de software draait in de wegkantsystemen, de grijze kastjes naast de grote portalen boven de weg.

Zodra detectielussen op de snelweg meten dat de gemiddelde snelheid op één rijstrook onder de 35 kilometer per uur komt, is het file. Schreuder: „Want als één rijstrook langzaam is en mensen van rijbaan gaan wisselen, staat in no time alles vast.”

‘Stroomopwaarts’ beginnen dan matrixborden te knipperen die lagere maximumsnelheden aangeven. Een naderende automobilist ziet eerst 70 kilometer per uur. Zeshonderd meter verderop staat het volgende bord: 50. Zodra de gemiddelde snelheid op de plek van de file weer boven de 50 kilometer per uur komt, schakelen de matrixborden uit.

Het idee van de filestaartbeveiliging is dat automobilisten collectief afremmen – niet abrupt, maar door het gas los te laten – bij een collectieve snelheidswijziging op alle rijstroken. Alleen voor een afslag die ‘volloopt’ met wachtend verkeer, kan de snelheid per rijstrook verschillen: dan tonen de matrixborden bijvoorbeeld 90/90/70 of 70/70/50.

Filestaartbeveiliging is een reactief systeem. En in al zijn eenvoud werkt het, zegt Marco Schreuder: „Uit onderzoek met onder meer data van Flitsmeister blijkt dat mensen met signalering op een meer gemoedelijke manier naar de file toe rijden. En ze letten beter op.”

Overtreding Hoe wordt je snelheid gecontroleerd?

Automobilisten interpreteren de snelheden op matrixborden als een waarschuwing en remmen niet abrupt af naar 70 of 50. Maar het is wel degelijk een maximumsnelheid. Rijd je te snel, dan loop je kans op een boete. Hoe zit dat op baanvlakken met trajectcontrole? Daar geldt de maximumsnelheid die je op de metalen verkeersborden langs de weg ziet. De logica daarachter is dat het verkeer vastloopt en er amper mogelijkheid is hard te rijden. Voor alle duidelijkheid: je kunt altijd bekeurd worden als je snelheden overschrijdt die op de matrixborden staan. Maar handhaving op 50 kilometer per uur zou niet helemaal logisch zijn: om de file te laten oplossen moet het verkeer immers sneller dan 50 gaan rijden. Alleen als dat ‘matrixmaximum’ een tijdje wordt overtreden, kan het systeem naar 70 en ‘einde alle restricties’ gaan. Bij langere trajectcontroles, met meerdere meetpunten tussen begin en eind (bijvoorbeeld de A2 tussen Amsterdam en Utrecht), moet je extra opletten. Elke sectie tussen twee meetpunten wordt je snelheid gemeten. De sectie met de hoogste gemiddelde snelheidsovertreding bepaalt de hoogte van de boete, legt het Openbaar Ministerie uit. Sneller rijden aan het einde van de gehele trajectcontrole omdat je in het begin toch erg langzaam reed vanwege file, levert dus gewoon een bekeuring op.

Files oplossen

In 2011 en 2012 heeft Rijkswaterstaat op de A12 tussen Gouda en Woerden proefgedraaid met variabele snelheden volgens algoritmes die niet alleen waarschuwen, maar een file helpen oplossen. Als ergens een opstopping ontstaat, verplaatst die zich als een golf naar achteren. „De file reist met een snelheid van 18 kilometer per uur tegen het verkeer in”, zegt Marco Schreuder. De truc is de instroom van verkeer te beperken, zodat de staart van de file niet langer groeit, terwijl de kop ervan kan uitstromen: weg file.

Je kunt de toestroom naar een file reduceren door ruim ervoor de snelheid te verlagen, stapsgewijs, van 120 naar 80 of 60 kilometer per uur. Rijkswaterstaat beproefde daarvoor eerder het algoritme Specialist, een afkorting voor speed controlling algorithm using shock wave theory. Het was mede ontworpen door Andreas Hegyi van de TU Delft. Specialist werkte goed, zegt Hegyi aan de telefoon. „Het verkeer moet wel stabiel gehouden worden, door de afstanden tussen de voertuigen niet te klein te maken.” Het is niet de bedoeling dat automobilisten op de rem moeten trappen en zo weer een opstopping veroorzaken. „Het algoritme zorgt ervoor dat de uitstroom uit het gebied met 60 kilometer per uur weer een hoge intensiteit krijgt – rond de 2.200 voertuigen per uur. Die capaciteit bereik je bij ongeveer 85 kilometer per uur.”

Het Specialist-algoritme zorgde acht van de tien keer voor een kortere reistijd, de andere twee keer was het effect neutraal. Toch bleef het bij een proef. Fijnmazig ingrijpen was lastig, omdat zowel detectielussen als portalen op zo’n 600 meter afstand van elkaar liggen. Marco Schreuder van Rijkswaterstaat: „Het was ook lastig uit te leggen aan de automobilist dat je moet inhouden voor een file die je vervolgens niet meer ziet.”

Connected cars

Andeas Hegyi vergelijkt het verkeer met een stok die je op de vinger balanceert: in principe instabiel, maar door kleine correcties en continu ingrijpen blijft-ie toch liggen. „Het is lastig om met een uniforme snelheidslimiet files te voorkomen.”

Het moet fijnmaziger, vindt ook Rijkswaterstaat. Dus in plaats van investeren in slimmere wegkantsystemen wil Schreuder liever „voorsorteren” op technologie die over tien jaar in gebruik zal zijn. Hij doelt op connected cars die nauwkeurige informatie uitwisselen met elkaar en de weginfrastructuur. Of nog beter: zelfrijdende auto’s waarvan de besturing door een systeem is overgenomen; die zich dan laten (om-)leiden door een verkeerscentrale en de cruisecontrol op afstand laten bedienen.

Dat is nog toekomstmuziek, maar de eerste voorzichtige stapjes worden al gezet. In Amsterdam begint deze maand de Socrates 2.0-proef: vrijwilligers krijgen uit een centrale via TomTom en Flitsmeister gecoördineerde navigatieaanwijzingen doorgegeven. Tot nu toe houden navigatiesystemen alleen rekening met zichzelf als ze de snelste route zoeken.

Weggebruikers moeten leren minder egoïstisch te zijn en rekening te houden met het collectief. Het heeft effect op de rest van het verkeer als 20 tot 30 procent van de auto’s reageert op gecoördineerde aanwijzingen, blijkt uit simulaties van de TU Delft.

Smart traffic vergt daarom een modern uitgerust wagenpark. Oude auto’s die niet connected zijn vormen een obstakel. En dat blijft wel even zo: de gemiddelde levensduur van een auto neemt elk jaar met vier maanden toe. Schreuder: „Ze roesten niet meer weg.”

Ten slotte, welke invloed gaat de verlaging van de maximumsnelheid overdag straks hebben? Verkeersexperts verwachten geen grote veranderingen. Wel zijn er aanwijzingen dat de capaciteit van de wegen groter wordt als iedereen 100 gaat rijden, zegt Victor Knoop van de TU Delft. „Er is minder reden om links te gaan rijden als iedereen 100 rijdt. Zo voorkom je dat op de rechterrijstrook grote gaten vallen.”

Die ‘rotmaatregel’, zoals de VVD hem noemde, kan wellicht toch positief uitpakken.

